UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, olaylı geçen karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı ve Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti.

Öte yandan mücadelenin 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etti. Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullandı ve taraftarlara şiddet uyguladı. Maç sırasında Gürcistan polisinin orantısız güç kullanmasıyla kale arkasındaki tribünde olaylar büyüdü. Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti. Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü, maç kaldığı yerden devam etti.

SERDAL ADALI'DAN GÜRCİSTAN POLİSİNE TEPKİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayların ardından kendilerini arayarak bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Adalı, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizi aradı ve bilgi aldı. Bakanlarımıza, Kulüpler Birliği Başkanımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Takımımız maceralı şekilde buraya geldi, neyse ki sonu iyi oldu. İnşallah bundan sonra devamı gelir ve hedeflediğimiz noktaya ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Kafile yolculuğunda yaşanan sıkıntılara değinen ve taraftarların son durumu hakkında bilgi veren Adalı, "Yolculukta panik yaşandı. Takım Rize’den kara yoluyla Batum’a ulaştı. Herkesi tebrik ediyorum. Gürcistan polisinin orantısız güç kullanması hoş değildi. İki yaralı taraftarımız vardı, tedavilerini görüp hastaneden çıktılar. Ondan fazla taraftarımız gözaltına alındı. Onları da alacağız. Keşke bu olaylar olmasaydı" diye konuştu.

ADALI'DAN GALATASARAY DERBİSİ SÖZLERİ

Süper Lig’de oynayacakları Galatasaray derbisine ve Avrupa kupalarındaki diğer Türk temsilcilerine de değinen Başkan Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın ülkemize döneceğiz. Galatasaray’la derbi maçımız var. İyi bir derbi olacak. İnşallah oyuncularımız ellerinden geleni yaparak üç puan alacak. Desteklerini belirten kulüplerimize teşekkür ediyorum. Trabzonspor da inşallah kazanır. Hem ülkemize moral olur hem de ülke puanı açısından iyi bir hafta geçirmiş oluruz."