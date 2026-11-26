UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Konferans Ligi'nde lig aşamasında 4. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, dev organizasyondaki 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk oluyor. Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

AVRUPA'DA 161. KARŞILAŞMA

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya ile mücadele edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. karşılaşmasına çıkacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160 müsabakanın 59'undan galibiyetle ayrıldı. 63 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN SON DURUMU

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı KuPS Kuopio'yu 4-2, 2. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Hearts'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Trabzonspor, 3. hafta maçında sahasında ağırladığı Freiburg'a 1-0 kaybetti. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 6 puanla 12. sırada yer alıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Topladığı 28 puanla ligde 2. sırada bulunan Trabzonspor, son maçında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 yenmişti.

CSKA SOFYA'NIN SON DURUMU

Markus Gisdol yönetimindeki CSKA Sofya, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Monaco'ya 2-1 kaybetmişti. Organizasyondaki 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland ile 2-2 berabere kalan CSKA Sofya, 3. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Panathinaikos'a ise 2-1 yenilmişti. CSKA Sofya, Konferans Ligi'nde 1 puanla 28. sırada yer alıyor.

CSKA Sofya, Bulgaristan Ligi'nde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. CSKA Sofya, bu maçlarda 35 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Topladığı 35 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan CSKA Sofya, son maçında deplasmanda karşılaştığı Botev Plovdiv ile 3-3 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

CSKA Sofya: Lapoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Jordao, Ngome, Sensi, Pittas, Panayotov, Godoy

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Fabinho, Bouchouari, Salah, Saviolo, Onuachu

CSKA SOFYA - TRABZONSPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

CSKA Sofya-Trabzonspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.