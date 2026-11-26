Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İtfaiye Daire Başkanlığına kazandırılan yeni araç ve ekipmanların hizmete alım töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aras, son günlerde siyasi kulislerde konuşulan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

"BİR YERE GEÇMİYORUZ"

Parti değiştireceği yönündeki iddialara tepki gösteren Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Görmek isteyene Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına, internet sitelerine baksınlar. Sağ olsun basınımız da paylaşıyor. Ama görmek istemeyen Ahmet oraya mı geçiyor, buraya mı geçiyor diye konuşuyor. Kardeşim bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz. Bırakın bunları da bu belediyenin yaptığı işlere bakın. Verdiği hizmete bakın. Bu belediye nereden nereye geldi, buna bir bakın"

"BU MUĞLA HALKININ İŞİDİR"

Belediye personelinin özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler yaptıklarını anlatan Aras, kadın çalışanlara yönelik şiddet, mobbing ve baskıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan da bahsetti.

Öğrencilere yönelik 1 TL'lik ulaşım uygulamasını hatırlatan Aras, "Ben bunu cebimden yapmıyorum ki. Muğla halkının bize verdiği yetkiyle, bize verdiği mühürle ve bütçeyle yapıyorum. Bu Muğla halkının işidir. Benim değil. Muğla halkının vicdanıdır, gönlüdür bu" dedi.

"KORKMADAN, YILMADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye hizmetlerini sürdüreceklerini belirten Aras, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Görmek isteyene, anlamak isteyene, bakmak isteyene bundan sonra da bu çalışmaları hiçbir mazerete sığınmadan, korkmadan, yılmadan aslan gibi devam ettireceğiz. Buradan bütün ülkemize, Muğla'mıza ilan ediyorum"