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İstanbul
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Görüşme TBMM'de gerçekleşecek.
DEM Parti heyeti dün de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanvekili Celal Adan'a 9 Ekim 2026'da bir ziyarette bulunmuşlardı.
Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenilmişti.
Geçen haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te oluşturulacak İzleme Komisyonu için siyasi partileri ziyaret etmişti.
Süreci ilişkin fikir alışverişinin bulunulduğu ziyaretler sonra Kurtulmuş, komisyonda 19 üyenin görev alacağını açıklamıştı. Kurtulmuş, bugün ise İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek milletvekilleri için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına bir yazı gönderdi