Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Görüşme TBMM'de gerçekleşecek.

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HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli, DEM heyeti ile görüşecek Terörsüz Türkiye süreci kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. DEM Parti heyeti, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir görüşme gerçekleştirdi. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 9 Ekim 2026'da Devlet Bahçeli ve Celal Adan'ı ziyaret etmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te oluşturulacak İzleme Komisyonu'nda 19 üyenin görev alacağını açıkladı. Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek milletvekilleri için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına yazı gönderdi.

9 EKİM'DE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

DEM Parti heyeti dün de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanvekili Celal Adan'a 9 Ekim 2026'da bir ziyarette bulunmuşlardı.

Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenilmişti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Geçen haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te oluşturulacak İzleme Komisyonu için siyasi partileri ziyaret etmişti.

Süreci ilişkin fikir alışverişinin bulunulduğu ziyaretler sonra Kurtulmuş, komisyonda 19 üyenin görev alacağını açıklamıştı. Kurtulmuş, bugün ise İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek milletvekilleri için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına bir yazı gönderdi