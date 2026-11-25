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İstanbul
DEM İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile bir araya geldi. DEM Parti'den yapılan bilgilendirmeye göre; heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un katıldığı görüşmede, devam eden sürecin hukuki boyutları masaya yatırıldı.
Görüşmede ayrıca, hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki mevcut durumun ele alındığı aktarıldı.