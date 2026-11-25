DEM İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile bir araya geldi. DEM Parti'den yapılan bilgilendirmeye göre; heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un katıldığı görüşmede, devam eden sürecin hukuki boyutları masaya yatırıldı.

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HABERİN ÖZETİ DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile görüştü Görüşmede, cezaevlerindeki durum, hukuki boyutlar, hasta tutuklular ve infaz sorunları ele alındı. Görüşmede cezaevlerindeki durum ele alındı. Sürecin hukuki boyutları konuşuldu. Hasta tutuklular konusu gündeme geldi. İnfaz sorunları görüşüldü.

HASTA TUTUKLULAR, İNFAZ SORUNLARI

Görüşmede ayrıca, hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki mevcut durumun ele alındığı aktarıldı.