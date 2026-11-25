Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşuyor...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar Erdoğan'ın konuşmasından satır başları yayımlandı, son dakika haberinin detayları gelecek. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları yayımlandı. Son dakika haberinin detayları ilerleyen zamanlarda paylaşılacak.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan hava kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 12 Kasım'da Malatya'da bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 4 askerimiz şehit düşmüştü. 12 gün arayla yaşanan elim kazanın araştırılması için tahkikatlar başlatılmıştır. Şehitlerimize rahmet diliyorum.

İŞGALCİ İSRAİL'E TEPKİ

Siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"KADINA KARŞI ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR"

Kadına karşı şiddet insanlık suçudur. Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Şiddet kime yönelik olursa olsun lanetlenmesi gerekir.

"KADINLARIN KIYAFETİNE KARIŞMAK ŞİDDETTİR"

Kadınlara sosyal ve ekonomik hayattan eğitimde yoksun bırakan her uygulama bir şiddet türüdür. Kadınların kıyafetine karışmak şiddettir. Şiddet her zaman fiil ile değil bazen bir sözde görünür. Kadına yönelik şiddetin bahanesi olmaz.

Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik. 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu devreye aldık. Bu kanunla birlikte Türkiye'de yeni dönem başladı. Cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık. 2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 21-22'de ceza kanunumuzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık.

"KADES UYGULAMASI 24 SAAT DEVREDE"

Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ilde 112 kadın konuk evi bulunuyor. KADES uygulaması 24 saat devrede.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye'de önemli mesafe aldık. Türkiye'yi Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge ile taçlandıracağız.

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

Son dakika haberinin detayları gelecek...