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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşuyor...
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan hava kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 12 Kasım'da Malatya'da bir başka askeri helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 4 askerimiz şehit düşmüştü. 12 gün arayla yaşanan elim kazanın araştırılması için tahkikatlar başlatılmıştır. Şehitlerimize rahmet diliyorum.
Siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Kadına karşı şiddet insanlık suçudur. Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Şiddet kime yönelik olursa olsun lanetlenmesi gerekir.
Kadınlara sosyal ve ekonomik hayattan eğitimde yoksun bırakan her uygulama bir şiddet türüdür. Kadınların kıyafetine karışmak şiddettir. Şiddet her zaman fiil ile değil bazen bir sözde görünür. Kadına yönelik şiddetin bahanesi olmaz.
Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik. 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu devreye aldık. Bu kanunla birlikte Türkiye'de yeni dönem başladı. Cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık. 2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 21-22'de ceza kanunumuzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık.
Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ilde 112 kadın konuk evi bulunuyor. KADES uygulaması 24 saat devrede.
Terörsüz Türkiye'de önemli mesafe aldık. Türkiye'yi Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge ile taçlandıracağız.
https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho
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