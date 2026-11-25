Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Libya’da yıllardır sürdürdüğü kararlı politikalar ve iş birlikleri Doğu Akdeniz’de kartları yeniden dağıtıyor. 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı’nın Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanması bölgedeki istikrarı güçlendirdi. Türkiye’nin Libya ile yaptığı stratejik hamlelerin somut getirileri dikkat çekiyor.

5 KRİTİK ADIM

Ankara'nın çok boyutlu diplomasi başarısı, Deniz Yetki Alanları Mutabakatı, hem Trablus hem Bingazi ile doğrudan temas, bölgesel gerilimlerde arabulucuk, Suriye politikası gibi 5 kritik kazanım öne çıkıyor.

DOĞU AKDENİZ’DE TARİHİ ONAY

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı, 20 Ekim 2026 tarihinde Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Bu gelişmeler, yıllar içinde değişen dengelerin ve geliştirilen temasların somut yansıması oldu.

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK GERİLİMDE ARABULUCUK ROLÜ

Türkiye'nin hem Trablus hem Bingazi ile doğrudan temas kurabilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu ve dengeli diplomasinin önemli örneklerinden biri oldu. Ankara’nın diyalog kanallarını açık tutması Libya’da hem Trablus hem de Bingazi ile doğrudan temas kurulmasını sağladı.

Tıpkı Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ve Somali-Etiyopya arabuluculuk süreçlerinde olduğu gibi Türkiye, anlaşmazlıkların olduğu bölgelerde diyalog kanallarını kapatmayarak Libya’daki siyasi ve askeri ayrışmanın aşılması için yeni diplomatik imkanlar oluşturuyor.

SURİYE POLİTİKASI

Ayrıca Türkiye’nin Suriye ve Libya yaklaşımları; egemenlik, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğin korunması ilkelerinde ortaklaşıyor. Ankara, Libya’da bir tarafın diğerine üstünlük kurduğu bir denklem yerine; siyasi bölünmüşlüğün kalıcılaşmadığı, birleşik kurumlara ve Libyalıların ortak iradesine dayanan bir çözümü destekliyor.

Uluslararası diplomasiye örnek teşkil eden bu çok boyutlu strateji, Doğu Akdeniz’in geleceğinde karşılıklı menfaatlere dayalı bölgesel istikrarın temelini oluşturuyor.