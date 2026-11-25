Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeye Türk tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye ile Libya arasında üst düzey temas: Hafter ve beraberindeki heyetle kritik görüşme Türkiye ve Libya Ulusal Ordusu arasında üst düzey temaslar Ankara'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu heyeti ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye Libya Ulusal Ordusu adına Genel Komutan Mareşal Halife Hafter, Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter katıldı.

Libya heyetinde ise Mareşal Halife Hafter'in yanı sıra Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter yer aldı.