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İstanbul
Avrupa’da yasa dışı IPTV yayıncılığına karşı mücadele hız kazandı. Europol, 24 Kasım’da yaptığı açıklamada 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen operasyonda 57 kaçak IPTV hizmetinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Ayrıca telif hakkıyla korunan içerikleri izinsiz yayınlayan 321 internet sitesi tespit edildi. Söz konusu hizmetlerin ve internet sitelerinin yıllık toplam ziyaretçi trafiğinin 7,3 milyonu aştığı belirtildi.
Europol koordinasyonunda 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen operasyon beş gün sürdü. İspanya Ulusal Polisi’nin Sevilla’daki merkezinde yürütülen çalışmalara Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya ve ABD’den 30 kolluk görevlisi katıldı. Operasyondaki toplam katılımcı sayısı ise 40 civarında gerçekleşti.
Operasyonun en dikkat çeken yanı ise korsan yayınlardan elde edilen gelirlere odaklanılması oldu. Kripto para borsalarıyla iş birliği yapan müfettişler, yasa dışı IPTV aboneliklerinden elde edilen paranın hangi cüzdanlara aktarıldığını ve kimlere ulaştığını araştırdı. Europol, şu ana kadar 26 milyon euroyu aşan kripto para işleminin tespit edildiğini, incelemelerin ise devam ettiğini bildirdi.
Operasyona Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), INTERPOL ve Görsel-İşitsel Korsanlıkla Mücadele İttifakı (AAPA) da katıldı. Binance, Coinbase ve blokzincir analiz şirketi Chainalysis de çalışmalara destek verdi. Europol, operasyonu Fikri Mülkiyet Suçları Koordineli Koalisyonu (IPC3) üzerinden yürüttü.
Ayda birkaç euro karşılığında binlerce televizyon kanalına, canlı spor karşılaşmalarına ve ücretli içeriklere erişim sağlayan yasa dışı IPTV platformları, milyarlarca euroluk bir pazar haline geldi.
Europol’ün paylaştığı AAPA verilerine göre Avrupa’da yaklaşık 60 milyon kişi yasa dışı IPTV hizmetlerinden yararlanıyor. Korsan yayınların yasal yayıncılara yıllık maliyetinin 4,83 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Devletlerin ödenmeyen vergiler nedeniyle uğradığı yıllık kayıp ise 1,08 milyar euroyu buluyor.
Yasa dışı yayın sağlayıcılarının abonelik ücretlerini giderek daha fazla kripto parayla tahsil ettiğine dikkat çeken Europol, bu yöntemin suçluları görünmez hale getirmediğini vurguladı. Operasyon boyunca farklı blokzincir ağlarındaki şüpheli para hareketlerini inceleyen ekipler, korsan yayın platformları, kripto para cüzdanları ve bu cüzdanları yöneten kişiler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalıştı.
Europol’e göre yasa dışı yayın platformlarını kapatmak tek başına yeterli değil. Para akışının takip edilmesi ve gelirlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesi, korsan yayın organizasyonlarının faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırıyor.
Operasyon kapsamında herhangi bir gözaltı ya da tutuklama yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Elde edilen veriler, katılımcı ülkelerde yürütülecek soruşturmalarda kullanılacak.
Yasa dışı IPTV platformlarına yönelik operasyonlar 2026 yılında hız kazandı. Ocak ayında Europol, Eurojust ve INTERPOL’ün desteklediği Switch Off operasyonuyla büyük ölçekli korsan yayın platformları kapatılmıştı. Haziran ayında ise Europol destekli bir başka operasyonda yasa dışı yayın ağlarıyla bağlantılı 29 kişi gözaltına alınmıştı.