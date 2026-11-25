26 MİLYON EUROLUK KRİPTO İŞLEMİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonun en dikkat çeken yanı ise korsan yayınlardan elde edilen gelirlere odaklanılması oldu. Kripto para borsalarıyla iş birliği yapan müfettişler, yasa dışı IPTV aboneliklerinden elde edilen paranın hangi cüzdanlara aktarıldığını ve kimlere ulaştığını araştırdı. Europol, şu ana kadar 26 milyon euroyu aşan kripto para işleminin tespit edildiğini, incelemelerin ise devam ettiğini bildirdi.

Operasyona Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), INTERPOL ve Görsel-İşitsel Korsanlıkla Mücadele İttifakı (AAPA) da katıldı. Binance, Coinbase ve blokzincir analiz şirketi Chainalysis de çalışmalara destek verdi. Europol, operasyonu Fikri Mülkiyet Suçları Koordineli Koalisyonu (IPC3) üzerinden yürüttü.