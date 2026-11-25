Araç muayenesinde sürücülerin kredi kartıyla ödeme yaparken karşılaştığı komisyon uygulaması sona eriyor.

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HABERİN ÖZETİ Araç muayenesinde yeni dönem: Kredi kartı komisyonu kalkıyor Araç muayenelerinde kredi kartı komisyonu uygulaması sona eriyor ve yeni nesil, yapay zeka destekli sistem Ağustos 2027'de devreye girecek. Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu alınmayacak. Yeni nesil araç muayene sistemi Ağustos 2027'de hizmete girecek. Yapay zeka destekli sistemlerle muayenelerde güvenilirlik artırılacak. İstasyonlardaki bekleme süreleri kısalacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027’de devreye alınacağını belirterek, kredi kartı komisyonu alınmayacağını açıkladı.

BEKLEME SÜRELERİ KISALACAK

Bakan Uraloğlu, yapay zekâ destekli yeni sistemle muayenelerde güvenilirliğin artırılacağını ve istasyonlardaki bekleme sürelerinin kısalacağını bildirdi.

YENİ SİSTEMİ AĞUSTOS 2027'DE DEVREDE

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zeka destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız."