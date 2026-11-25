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İstanbul
Araç muayenesinde sürücülerin kredi kartıyla ödeme yaparken karşılaştığı komisyon uygulaması sona eriyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027’de devreye alınacağını belirterek, kredi kartı komisyonu alınmayacağını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, yapay zekâ destekli yeni sistemle muayenelerde güvenilirliğin artırılacağını ve istasyonlardaki bekleme sürelerinin kısalacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni nesil araç muayene sistemimiz Ağustos 2027'de hizmete girecek. Kredi kartı komisyonu alınmayacak, yapay zeka destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süreleri oluşturmuş olacağız."