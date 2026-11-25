Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 4,32 TL fiyat indirimi gerçekleşecek.

Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Peki 25 Kasım Çarşamba itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları illere göre nasıl şekilleniyor?