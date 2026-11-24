UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği "Devler Ligi"nde lig aşamasında 5. hafta maçları oynanıyor.

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HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray ile Aston Villa Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu 5. hafta maçları kapsamında Galatasaray, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak. Müsabaka, RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 345. maçına çıkacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Sporting'e 3-1, ikinci hafta Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu; üçüncü hafta Lille'i 4-2, dördüncü hafta Stuttgart'ı 2-0 yendi ve şu anda 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Club Brugge'u 3-2, ikinci hafta Fenerbahçe'yi 6-0, üçüncü hafta Viking'i 3-1 yendi; dördüncü hafta Barcelona'ya 3-0 mağlup oldu ve şu anda 9 puanla 6. sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, dev organizasyondaki 5. hafta maçında sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

AVRUPA'DA 345. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 345. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 123'ünden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 476 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 527 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sporting'e 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 2. hafta maçında ise sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 kaybetmişti. Galatasaray, 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Lille'i 4-2 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı Stuttgart'ı 2-0 yenmişti. Galatasaray, "Devler Ligin"de 6 puanla 18. sırada bulunuyor.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Topladığı 31 puanla ligde liderlik koltuğunda oturan Cimbom, son maçında Samsunspor'u 2-1 mağlup etmişti.

ASTON VILLA'NIN SON DURUMU

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'u 3-2, 2. hafta maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 6-0 ve 3. hafta maçında sahasında konuk ettiği Viking'i 3-1 yenmişti. İngiliz ekibi, 4. hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 3-0 mağlup olmuştu. Aston Villa, "Devler Ligi"nde 9 puanla 6. sırada yer alıyor.

Aston Villa, Premier Lig'de oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Aston Villa bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Topladığı 14 puanla ligde 12. sırada bulunan Aston Villa, son maçında sahasında karşılaştığı Sunderland ile 0-0 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül

Stuttgart: Suzuki, Maatsen, Harwood-Bellis, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Goretzka, McGinn, Alysson, Manzambi, Jackson

GALATASARAY - ASTON VILLA CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.