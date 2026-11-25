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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Aston Villa ile karşılaştı. Aslan, Deniz Gül'ün golüyle maçı 1-0 kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
3 İYİ GELİŞME
Aynı akşam oynanan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetinin yanı sıra Hollanda temsilcileri PSV ve Feyenoord maçlarını kaybetti.
Türkiye'nin Hollanda takibinde büyük fırsat doğdu.
1- İngiltere | 107.907 puan
2- İtalya | 92.160 puan
3- İspanya | 86.993 puan
4- Almanya | 85.402 puan
5- Fransa | 72.296 puan
6- Portekiz | 69.550 puan
7- Belçika | 64.050 puan
8- Hollanda | 56.395 puan
9- Türkiye | 53.475 puan
10- Yunanistan | 47.612 puan
11- Çekya | 46.325 puan
12- Polonya | 45.725 puan