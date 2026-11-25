UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 5. hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ikinci yarıda bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek organizasyonda puanını 9'a yükseltti.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi’nde son 3 maç 3 galibiyet ve 9 puan aldık. Bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Çok büyük bir mücadele verdik. Hafta içi iyi çalıştık. Hocamızın söylediklerine sadık kalarak ve iyi mücadele ederek kazanmasını bildik. Taraftarlarımız yine süperdi. Çok büyük bir destek vardı. Onların bize desteği çok önemli. Çok mutluyuz. İyi giden bir Galatasaray var. Sahada keyif alan bir Galatasaray var. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde galibiyetlere devam ederiz" diye konuştu.

Deniz Gül’ün sakatlığıyla ilgili de konuşan milli futbolcu, "İnşallah çok ciddi bir şeyi yoktur. Şimdi doktorumuz da ilgileniyor. Topa kafa vurduktan sonra herhalde rakibin dizi mi ayağı mı ne gelmiş burnuna. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yarın belli olur" dedi.

"LILLE MAÇINDAN SONRA ÇOK İYİ BİR GALATASARAY VAR"

Aston Villa karşısında fazla pozisyon vermeden önemli bir galibiyet aldıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Premier Lig’de değil de özellikle Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir Aston Villa var. Fiziksel özellikleri çok iyi bir takım. Ön alandaki oyuncuları çok yetenekli ve süratli. Bunların hepsine çalıştık. Biliyorsunuz adam adama oynuyoruz. Sol açıkları bazen çok içeri girdi. Orada paylaşımları çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok fazla pozisyon vermeden, çok önemli bir galibiyet aldık. İyi çalıştık. Hocamızın dediklerini sahaya iyi yansıttık. Sonucunu da aldık. Bu yüzden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Yunus Akgün, şöyle devam etti:

"Lille maçından önce söylemiştim. Bu maçı bir çıkış olarak görüyoruz diye. O maçı kazandık. Ondan sonra derbiyi kazandık. Lille maçından sonra çok iyi bir Galatasaray var. Bunu her maçta gösterdik. İnşallah böyle devam ederiz. Bu seviyelerde mücadele çok önemli. Çok mücadele etmeniz gerekir. Çünkü rakipler yakaladıklarında cezalandırabiliyor. Bugün o fırsatı vermedik. 3 maçtır çok iyi bir Galatasaray var. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz çok yüksek. Ligde lideriz. İnşallah böyle devam ederiz. Önemli maçlarımız var. Şimdi derbi maçına odaklanacağız. Zor bir maç. Beşiktaş büyük bir takım. İyi çalışıp, iyi hazırlanıp kazanmaya gideceğiz."

"HOCAMIZLA BERABER 5 SENE ÜST ÜSTE BİR REKOR KIRMAK İSTİYORUZ"

Teknik Direktör Okan Buruk ile oyuncular arasındaki ilişkinin çok iyi olduğunu belirten Yunus Akgün, üst üste 5. şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi. Okan Buruk ile önemli başarılara imza attıklarını söyleyen Akgün, "Bizim için çok önemli ve değerli. Oyuncularla ilişkileri çok iyi. Bizlerden ne istediğini çok iyi aktaran biri hocamız. Çok büyük rekorlar kırdı. 4 sene üst üste beraber şampiyonluklar yaşadık. Şimdi tekrardan hocamızla beraber 5 sene üst üste bir rekor kırmak istiyoruz. Her şey çok iyi gidiyor. Hocamız bizden ne isterse her zaman sahada elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.