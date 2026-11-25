UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 5. hafta maçında İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Cimbom, mücadeleyi 77. dakikada milli futbolcu Deniz Gül'ün kaydettiği golle 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Okan Buruk, Aston Villa zaferini değerlendirdi! "Bizim için önemli bir gece" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa'yı 1-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 77. dakikada Deniz Gül'den geldi. Okan Buruk, taktiksel ve fiziksel olarak iyi bir maç çıkardıklarını belirtti. Buruk, iç saha performanslarının yüksek olduğunu ve bunun Türk futbolu için önemli olduğunu vurguladı. Hakem hataları konusunda ise, VAR'a rağmen hataların devam ettiğini ve futbolun içinde bunların kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk sözlerine Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan 5 asker için taziyelerde bulunarak başladı.

Taktiksel anlamda iyi maçlardan birini oynadıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Rakibimiz hangi kadro ile çıkacak gibi hesaba kattığımız birçok şey vardı. İkinci yarı fiziksel olarak büyük üstünlük kurduk. Oyuncularım özverili oynadı. 1-0 sonrası çok fazla rakibi kalemize yakınlaştırmadık. Bu baskıyı kurmamız seyircimizle birlikte çok önemli oluyor. Türk futbolu için önemli bir gece. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Belki biz de çok pozisyon girmedik. Stratejik olarak planlarımız vardı. Hem başlayan hem bitiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok isteklilerdi. Bizim için önemli bir gece" diye konuştu.

Hareketli bir takıma karşı oynadıklarını ifade eden 53 yaşındaki teknik adam, "Adam adama baskılara oyun başında Torreira ile gitmeye çalıştık. Devamında Lemina’yı oraya çıkardık. Çok iyi ayağı olan bir kaleciye sahipler. Kaleciye baskı yapamıyorsunuz. Oyuncu değişiklikleri sonrası baskıları arttırdık. Deniz, Sara ve Lesley’in girmesi yorulan takımımızı daha öne çıkardık. Taktiksel olarak, fiziksel olarak şu anda ne durumda olduğumuzu gösterme şansımız oldu. Her maçın başka hikayesi var. Önemli olan Galatasaray’ı zirveye doğru götürmek. Her Şampiyonlar Ligi maçı benim için tecrübe oluyor. Bu maçları oynadıkça rakibi çok daha iyi tanıyorsunuz. İç saha maçlarındaki performanslarımız her zaman yüksek oluyor. Geçen sene Liverpool’u burada 2 kere yendik. Fiziksel olarak da taktiksel olarak da aynı şekilde göstermiştik" şeklinde konuştu.

"İÇ SAHA PERFORMANSIMIZ FARKLI OLUYOR"

İç saha maçlarını çok farklı atmosferde oynadıklarını vurgulayan Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece İngiliz takımlarına karşı değil birçok takıma karşı öyle oynadık. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde, ondan önceki sene Avrupa Ligi’nde çok iyi oynadığımız maçlar oldu. İç saha performansımız farklı oluyor. Bu sene Lille deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Şimdi 2 deplasman, 1 iç saha maçımız var. İç sahada oynadığımız oyunu dış sahada da oynayıp, kazanmak istiyoruz. Premier Lig, dünyanın en iyi ligi. Dünyanın en iyi liginin takımlarına karşı Galatasaray olarak bir şeyler yapabilmemiz hem benim için hem oyuncular hem de Türk futbolu için değerli. Galatasaray’ın birçok hikayesi var. Futbolcu olarak da birçok hikayeye imza attık. Teknik direktör olarak da böyle bir hikayenin içinde olmak beni mutlu ediyor."

Hakem hatalarının Türkiye'de de, Avrupa maçlarında da olduğunu ifade eden Buruk, "En çok herkesin kafasını karıştıran VAR geldikten sonra hataların devam etmesi. Hatalar her yerde olabiliyor. Kim gelirse en iyisini yapmaya çalıyor. Alman dördüncü hakem yanımızda bize 'Durun, elini kaldırma, elini indir, sen içeri gir' dedi, çok sert bir hakemdi. Zaman zaman güldük, zaman zaman oyun içerisinde tepkiler verdik ama futbol içerisinde her şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye’de de bunu yaşıyoruz, Avrupa’da da yaşayabiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.