UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, organizasyonun 5. haftasında yarın TSİ 23.00'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

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HABERİN ÖZETİ Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu! "İki taraf da gladyatör gibi olacak" UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in Türk teknik direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Arda Turan, Fenerbahçe karşısında her anı doğru oynamaları gerektiğini belirtti. Shakhtar Donetsk'in hedefinin ilk 24'te olmak değil, savaşta olan bir ülkenin umutlarını taşıyabilmek olduğunu ifade etti. Arda Turan, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu ile maçtan önce konuştuklarını ve keyfini çıkarmak istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, takımının agresifliğini, gençliğini ve enerjisini göstermek istediğini, ancak rakibin tecrübesine de dikkat edeceklerini vurguladı.

Shakhtar Donetsk'in Türk teknik direktörü Arda Turan, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendileri için anlamı büyük bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Turan, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyunun seviyesinden çok memnunum. Gelişiyoruz ve doğru yönde ilerliyoruz. Detayları ve anları doğru oynamakta bazı sıkıntılar çekiyoruz. Yarın bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Fenerbahçe'ye karşı zihnimizde gerekli saygıyı gösterip her anı doğru oynamalıyız. Umarım bizim için iyi bir maç olur." diye konuştu.

Arda Turan, Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir stratejiyle mücadele edeceklerine ilişkin soruya, "Futbol artık planları sahada uygulama oyununa döndü. Sadece geride bekleyip ya da sadece ileride durarak bir oyun oynayamazsınız. 90 dakika her türlü senaryoya hazır olmalısınız. O an hangisini gerektiriyorsa onu oynamaya çalışacağız. Her şeye hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak oyuncuların duygusu çok önemli. Fenerbahçe gibi önemli bir takıma karşı oynuyorsanız oyunun her tarafını oynamalısınız. Kendi sahamızdayız. Bu agresifliğimizi, bu gençliğimizi, enerjimizi göstermek istiyoruz. Ama aynı zamanda da çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış, Dünya Kupası'na dokunmuş oyunculara karşı oynayacağız. Bu bizim için kolay olmayacak." yanıtını verdi.

"YARIN MUHTEMELDİR Kİ İKİ TARAF DA GLADYATÖR GİBİ OLACAK"

Deneyimli teknik adam, "Emre Belözoğlu ile bir araya geldiğinizde bu maçı kafanızda oynadınız mı?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Açıkçası çok fazla aramızda şaka da yapmadık çünkü nezaketen böyle olması gerekir. Ama basın toplantısına gelmeden önce konuştuk. Maçın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü futbol tarihi boyunca birçok ilki yaptık ve o anların kıymetini, birçok duyguyla bilemedik. Artık ikimiz de o kafada değiliz. Bu anların kıymetini yaşamak istiyoruz. İnsanlara yaptığımız şeyin önemini, güzelliğini daha güzel şekilde anlatmak istiyoruz. Dediğim gibi maçın öteki tarafı da, 'abi' dediğim insanın 'kardeşim' dediği insana karşı oynayacağı bir maç. Yarın muhtemeldir ki iki taraf da gladyatör gibi olacak. Birbirimizi yenmek için hayatımızdaki en büyük gücümüzü, zekamızı ortaya koymaya çalışacağız. Ama düdük çaldığında her şey bitmiş olacak. O yüzden dediğim gibi sadece keyfini çıkarmak istiyoruz."

"HEDEFİMİZ İLK 24'TE OLMAK DEĞİL"

Arda Turan, galibiyetin ilk 24 takım arasına kalmak adına kendileri için ne kadar önemli olduğuyla ilgili soru üzerine, "Bizim hedefimiz ilk 24'te olmak değil. Bizim hedefimiz savaşta olan bir ülkenin umutlarını, çocuklarının, gençlerinin umutlarını taşıyabilmek. Dünyada savaştaki insanların hala umudunun olduğunu, hala bir şeyleri başarabildiklerini ve savaşa karşı pes etmediklerini gösterebilmek. Çünkü bizim tesisimiz yok, bizim stadımız yok. Buraya 24 saatte geliyoruz. Bunları unutmamak lazım, bu bir gerçek. Bizim amacımız, savaş bittiğinde Avrupa kupalarında final oynayabilecek, şampiyonluk kazanabilecek bir Shakhtar bırakabilmek, bir miras bırakabilmek. Bizim hedefimiz tamamıyla bu." ifadelerini kullandı.

Sarı-laciverli taraftarların yarın tribünde daha fazla olacağını aktaran Arda Turan, "Bütün bunların yanında bahanelere sığınmadan sadece sahanın içine konsantre olmaya çalışıyoruz. Ama kolay değil." dedi.