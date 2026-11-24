İtalya Serie A'da 12. haftanın önemli maçlarından birinde Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 4-4'lük eşitlikle biterken mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 33. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber! Milli futbolcuyla ilgili açıklama geldi İtalya Serie A'da Atalanta ile Inter arasında oynanan ve 4-4 berabere biten maçta forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 33. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Inter'den yapılan açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Sky İtalya'nın haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

INTER'DEN HAKAN'IN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili Inter'den açıklama geldi. Inter, yapılan kontrollerde Çalhanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tetkiklerden geçti. Tetkiklerde, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Sky İtalya'nın haberine göre milli futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.