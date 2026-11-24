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İstanbul
İtalya Serie A'da 12. haftanın önemli maçlarından birinde Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 4-4'lük eşitlikle biterken mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 33. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili Inter'den açıklama geldi. Inter, yapılan kontrollerde Çalhanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tetkiklerden geçti. Tetkiklerde, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Sky İtalya'nın haberine göre milli futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.