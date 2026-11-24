Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup ederek puanını 31’e çıkaran ve liderliğini koruyan Galatasaray’da gözler, 13. haftadaki Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılarda yaklaşan Beşiktaş deplasmanı ve ara transfer dönemi öncesinde yapılacak takviyelerin yanı sıra mevcut oyuncuların geleceği de gündemin üst sıralarında yer alıyor.

EYÜPSPOR’UN HEDEFİNDE 4 GALATASARAYLI VAR

Sezonun ikinci yarısına yenilenmiş ve güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Eyüpspor yönetiminin, transfer listesinin ilk sırasına Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan isimleri aldığı öğrenildi. Eflatun-sarılı kurmayların; Renato Nhaga, Eyüp Aydın, Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş’tan oluşan 4 futbolcu için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Eyüpspor cephesinin planına göre genç yetenekler Renato Nhaga ve Arda Ünyay’ın düzenli süre bulabilecekleri bir formülle kiralanması hedefleniyor. Eyüp Aydın ve Kazımcan Karataş için ise hem kiralama hem de bonservis formüllerinin masada olduğu ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin ise genç oyuncuların maç pratiği kazanarak gelişim göstermesine olumlu yaklaştığı, nihai kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda verileceği kaydediliyor.

RENATO NHAGA YARIŞINDA MONZA DETAYI

Gine-Bissaulu genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga için transfer yarışında İtalya Serie B ekiplerinden Monza’nın da devrede olduğu öne sürülüyor. Ancak Eyüpspor’un, İstanbul’da kalma avantajı ve oyuncuya doğrudan ilk 11 garantisi sunarak bu yarışta bir adım öne çıkmayı amaçladığı dile getiriliyor. Eflatun-sarılı yönetimin önümüzdeki günlerde resmi teklifini Galatasaray’a iletmesi bekleniyor.

SAMSUNSPOR MAÇININ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Galatasaray – Samsunspor mücadelesinde sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 4. dakikada Lucas Torreira ve 53. dakikada Yunus Akgün’den gelmişti. Konuk ekip Samsunspor’un tek sayısını ise 57. dakikada Mohamed Bayo kaydetmişti. Bu galibiyetle 31 puana ulaşan lider Galatasaray, 13. haftada Beşiktaş’a konuk olacak.