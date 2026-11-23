Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’de Stamford Bridge’de Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

VAR-AVAR BELLİ OLDU

Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver’in yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Stuart Attwell oturacak. AVAR’da ise Darren England bulunacak.