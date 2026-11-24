Siyah-beyazlı ekipte ocak ayı yaklaşırken kadro yapılanması doğrultusunda ayrılık ihtimalleri netleşmeye başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun planları arasında yer almayan iki oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, transfer rotasındaki dikkat çeken adreslerden biri Eyüpspor oldu.

Ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Eyüpspor’un, Beşiktaş’tan iki isme talip olduğu kaydedildi. Kadroda düşünülmeyen futbolcuların geleceğine ilişkin ocak ayında somut adımların atılması öngörülüyor.

KARTAL KAYRA AYRILIĞA SICAK, RASHİCA’DA KOLAYLIK BEKLENTİSİ

Eyüpspor’un gündemindeki isimlerin Kartal Kayra ile Milot Rashica olduğu aktarıldı. İki futbolcu için de ara transfer döneminde siyah-beyazlı kulüple resmi temas kurulması bekleniyor.

Oyuncular cephesindeki beklentilere göre Kartal Kayra’nın Beşiktaş’tan ayrılma fikrine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Milot Rashica konusunda ise siyah-beyazlı yönetimin transfer sürecinde kolaylık sağlaması bekleniyor.