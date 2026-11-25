UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, dev organizasyonun 5. haftasında İstanbul'da İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan mücadeleyi, 77. dakikada milli futbolcu Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 kazandı ve "Devler Ligi"nde 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

Öte yandan Deniz Gül, attığı gol sonrası bir sakatlık yaşadı. Rakip fileleri havalandırdığı anda Aston Villalı oyuncu Nicolas Jackson'ın yüzüne tekme atması sonucu burnu kanayan Deniz Gül, bir süre kenarda tedavi gördü. Deniz, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından burnundaki bandajla oyuna geri döndü.

AMELİYAT OLACAĞI AÇIKLANDI

Galatasaray Doktoru Yener İnce, maçın ardından Deniz Gül'ün sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolcuya ilk müdahalenin saha içinde gerçekleştirildiğini belirten İnce, Deniz'in burnunda kırık şüphesi bulunduğunu ve operasyon geçireceğini ifade etti.

Yener İnce, karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın ise durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.