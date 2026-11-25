Savunmada yaşanan basit hatalar nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda stoper takviyesine yönelen Beşiktaş, rotasını Fransa’ya çevirdi.

Siyah-beyazlı kurmayların, Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg’da top koşturan İsmael Doukoure için harekete geçtiği ve oyuncunun gündemdeki güçlü adaylar arasında yer aldığı öğrenildi.

SCOUT EKİBİ DEVREDE, STRASBOURG 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş yönetiminin, 23 yaşındaki savunmacıyı mercek altına almak amacıyla scout ekibini görevlendirdiği ifade edildi. Teknik heyet ve transfer komitesinin vereceği olumlu rapor doğrultusunda Fransız kulübüyle resmi görüşmelerin başlatılması planlanıyor. Strasbourg cephesinin genç futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği; siyah-beyazlıların ise bu tutarı aşağı çekmek için pazarlık masasına oturmayı hedeflediği kaydedildi.

ATLETİK YAPI VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM AVANTAJI

Fiziksel kapasitesi ve atletik yapısıyla öne çıkan Doukoure; geriden oyun kurma becerisi, isabetli pasları ve topu ileri taşıma kalitesiyle dikkat çekiyor. İkili mücadelelerdeki başarısıyla rakiplerine fiziksel üstünlük sağlayabilen Fransız futbolcu, stoper hattının yanı sıra ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebilmesi sayesinde teknik heyete farklı taktiksel seçenekler sunuyor.

SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA MADDESİ BULUNMUYOR

Strasbourg ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunan savunmacının sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almıyor. Piyasa değeri 20 milyon euro bandında gösterilen Fildişi Sahili kökenli Fransız oyuncu, bu sezon Ligue 1’de 6 maçta toplam 496 dakika süre aldı ve skora doğrudan katkı yapamadı. Doukoure, kariyerinde Fransa Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.

ESKİ HOCASINDAN "GERÇEK BİR LİDER" VURGUSU

Strasbourg’da geçen hafta görevine son verilen 47 yaşındaki teknik direktör Hugo Oliveira, daha önce L’Equipe’e verdiği demeçte genç savunmacıya özel bir parantez açmıştı. Oliveira, 23 yaşındaki futbolcunun hem saha içindeki duruşuna hem de soyunma odasındaki ağırlığına dikkat çekerek Doukoure için "Gerçek bir lider" ifadelerini kullanmıştı.