Eskişehir'de eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğu bildirildi. Yaşanan acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bir çok siyasetçiden başsağlığı mesajları geldi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 şehidimiz için taziye mesajı yayımladı: 'Büyük üzüntüyle öğrendim' Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 asker şehit oldu. Eskişehir'de eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada 5 asker şehit oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik başsağlığı mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM, MAKAMLARI ÂLİ OLSUN"

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olması Türkiye'yi yasa boğdu. Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şehitlerimize rahmet diledi:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun."

https://x.com/RTErdogan/status/2125309163370652099

ÖMER ÇELİK VE CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yayımladığı mesajda milletin başsağlığı dileklerini şu sözlerle iletti:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. "

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/2125294698223067477?s=48

ABDULKADİR URALOĞLU: "RUHLARI ŞAD MEKANLARI CENNET OLSUN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, acılı ailelere ve Türk milletine şu sözlerle sabır diledi:

"Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 kahraman askerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

https://x.com/a_uraloglu/status/2125296029419594125

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acımız büyük... Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..."

https://x.com/omerrcelik/status/2125294046998389240?s=48

EFKAN ALA: AİLELERİNE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de Milli Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, silah arkadaşlarına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

https://x.com/efkanala/status/2125293515911336233

KEMAL KILIÇDAROĞLU: MEKANLARI CENNET OLSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı daima minnet ve saygıyla anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

https://x.com/kilicdarogluk/status/2125298077250593199

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

https://x.com/eczozgurozel/status/2125294036328059304