Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eskişehir'de eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğu bildirildi. Yaşanan acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bir çok siyasetçiden başsağlığı mesajları geldi.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olması Türkiye'yi yasa boğdu. Acı haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şehitlerimize rahmet diledi:
"Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun."
https://x.com/RTErdogan/status/2125309163370652099
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yayımladığı mesajda milletin başsağlığı dileklerini şu sözlerle iletti:
"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. "
https://x.com/_cevdetyilmaz/status/2125294698223067477?s=48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, acılı ailelere ve Türk milletine şu sözlerle sabır diledi:
"Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 kahraman askerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."
https://x.com/a_uraloglu/status/2125296029419594125
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Acımız büyük... Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..."
https://x.com/omerrcelik/status/2125294046998389240?s=48
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de Milli Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, silah arkadaşlarına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
https://x.com/efkanala/status/2125293515911336233
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı daima minnet ve saygıyla anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
https://x.com/kilicdarogluk/status/2125298077250593199
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."