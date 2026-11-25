Kolombiya'nın Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde yaşanan rehine krizi sürüyor. Kolombiya Ulusal Polis Teşkilatı’ndan yapılan son açıklamada, Exito adlı süpermarkette silahlı saldırganlar tarafından rehin alınan 30 kişiden 5'inin daha serbest bırakıldığı ve serbest kalanların toplam sayısının 10'a ulaştığı bildirildi.

REHİNELERİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu kişilere gerekli yardımın sağlandığı aktarılarak, "Söz konusu ticari işletmede hâlâ bulunan vatandaşları korumak ve güvenli koşullarda serbest bırakılmalarını sağlamak amacıyla, tüm insan, teknoloji ve uzmanlık kapasitemiz kurumlar arası koordinasyon altında seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

10 REHİNE BIRAKILDI, İÇERDE 20 KİŞİ VAR

Halka ilgili gelişmeleri resmi kanallardan ve güvenilir kaynaklardan takip etme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu süreçte bilgi paylaşımı konusunda sorumlu davranmak büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kolombiya basını, hâlâ 20 kişinin rehin tutulduğu Exito adlı süpermarket ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek güvenlik güçlerinin muhtemel bir operasyon için hazırlık yaptığını öne sürdü.

KOLOMBİYA'DAKİ REHİNE KRİZİNDE NELER YAŞANDI?

Kolombiya'nın Cartagena kentinde rehine krizi yaşanmıştı. Silahlı saldırganlar, Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde bulunan Exito adlı süpermarkete girerek içeridekileri rehin almıştı. Kolombiya basını, saldırganların rehineleri serbest bırakmak için 7 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep ettiğini bildirmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella ise daha önce yaptığı açıklamada, olayın alışveriş merkezinden yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soyma girişiminin başarısız olmasının ardından yaşandığını ve 30 kişinin alıkonulduğunu ifade etmişti.

Espriella, "Otuz kişi rehin alındı, bunlardan 5'i serbest bırakıldı. Bunlar yaşlı kadınlardı. Özel birimler de dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik güçlerimizin tüm imkânları şu anda devreye sokuldu" ifadelerini kullanmıştı.