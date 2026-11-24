İngiltere'deki Batı Midlands'deki Walsall'da 28 yaşındaki 5 çocuk annesi Jody Brown bir su yoluna düşerek boğuldu. Brown'un kaldığı otelden ayrıldığı sırada 'aşırı derecede alkollü' olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının gece saat 1 civarında elinde bir çanta ve içecekle otelden ayrıldığı, cep telefonuna bakarken dengesiz adımlarla yürüdüğü görüldü. Kanal havzasına doğru ilerledi ve kaldırımdan ayrılıp suya girdi.

Görgü tanıkları yardım çağrılarını duydu ve kadını kanaldan kurtardı, ancak olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

YOSUNLAR AYIRT ETMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bir kanalda boğularak hayatını kaybeden beş çocuk annesinin ölümü üzerine adli tıp uzmanı acil önlem alınması çağrısında bulundu. Uzman Joanne Lees, su yüzeyindeki yosunların insanların patikanın kenarını ayırt etmesini zorlaştırdığını söyledi.

KANALI ÇİMENLİK ALANLA KARIŞTIRDI

Dailymail'in haberine göre, soruşturmada, Brown'un ölümünden önce de insanların kanalı çimenlik alanla karıştırdığı birkaç başka olayın yaşandığı belirtildi. Lees de önlem alınmadığı takdirde daha fazla ölümün meydana gelme riski olduğunu belirterek, bu durumu Walsall Konseyi ve Kanal ve Nehir Vakfı'na rapor etmeye sevk etti.

İHMALLER VAR

Söz konusu yazıda, Marsh Lane Kanal Havzası çevresindeki yetersiz aydınlatma, kötü yönlendirme tabelaları ve güvenlik korkulukları ile diğer fiziksel engellerin bulunmamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Ayrıca can simidi, fırlatma halatı veya kurtarma direği gibi hiçbir kurtarma ekipmanının da bulunmadığını söyledi.

BU İLK DEĞİLDİ!

Adli tabip, yosun birikiminin 2019'da bir sorun olarak tespit edildiğini ve benzer ölümcül olmayan olayların yaşandığını söyledi. Olay aynı yerde hem o yıl hem de 2022'de meydana geldi.