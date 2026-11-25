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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Kasım Çarşamba günü için yayımladığı hava tahmin raporunda birçok kenti uyardı. 20 il için sarı kodlu uyarı verilirken, yurdun neredeyse yarısından fazlasında sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde sağanak yağış görüleceği bildirildi. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.
Kar ve yağmur uyarısı verilen iller: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Bayburt.
Kuvvetli rüzgar uyarısı verilen iller: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Van, Ardahan ve Iğdır.
Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|11°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANAKKALE
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|9°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KIRKLARELİ
|8°C
|Parçalı ve az bulutlu
|EGE
|AFYONKARAHİSAR
|7°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|UŞAK
|8°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ANTALYA
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ISPARTA
|10°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|4°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|6°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KONYA
|7°C
|Parçalı ve az bulutlu
|NEVŞEHİR
|4°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|7°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DÜZCE
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SİNOP
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|RİZE
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|SAMSUN
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|0°C
|Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|KARS
|4°C
|Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|MALATYA
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|VAN
|9°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|14°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|MARDİN
|13°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|SİİRT
|14°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|16°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesş bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu