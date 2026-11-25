Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Kasım Çarşamba günü için yayımladığı hava tahmin raporunda birçok kenti uyardı. 20 il için sarı kodlu uyarı verilirken, yurdun neredeyse yarısından fazlasında sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

KAR VE SAĞANAK GELİYOR

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde sağanak yağış görüleceği bildirildi. Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

20 KENTE SARI KODLU UYARI

Kar ve yağmur uyarısı verilen iller: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Bayburt.

Kuvvetli rüzgar uyarısı verilen iller: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Van, Ardahan ve Iğdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

25 KASIM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 11°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 13°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 9°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 8°C Parçalı ve az bulutlu EGE AFYONKARAHİSAR 7°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 16°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 16°C Parçalı ve az bulutlu UŞAK 8°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 20°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 25°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 21°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA 10°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 4°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 6°C Parçalı ve az bulutlu KONYA 7°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR 4°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 7°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE 9°C Parçalı ve çok bulutlu SİNOP 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 9°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN 13°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 0°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS 4°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN 9°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu MARDİN 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu SİİRT 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesş bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu