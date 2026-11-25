Çorum'da Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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HABERİN ÖZETİ Çorum'da kadın cinayeti: Eşini 3 çocuğunun önünde öldürüp intihara teşebbüs etti Çorum'da 44 yaşındaki Gökhan Özdemir, boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i 3 çocuğunun önünde tabancayla öldürdükten sonra 11 saat direnip intihara teşebbüs etti. Esin Özdemir, Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü. Olay sırasında evde bulunan çiftin 3 çocuğu ekipler tarafından tahliye edildi. Kendisini eve kilitleyen zanlı için takviye özel harekat ekiplerinin de katıldığı ikna çabaları saatlerce sürdü. Yaklaşık 11 saat direnen zanlı, saat 05.00 sıralarında başına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan şüpheli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE KARISINI ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in (42) boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir (44) tarafından 3 çocuğunun gözleri önünde silahla öldürüldüğü belirlendi.

TESLİM OLMAMAK İÇİN 11 SAAT DİRENDİ

Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen zanlının teslim olması için ikna çabaları saatlerce devam etti.

Şahıs daha sonra, olay sırasında evde bulunan çocuklarının çıkmasına izin verdi. Üç çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Bu süreçte, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekibi de olay yerine intikal etti.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Yaklaşık 11 saat direnen şüpheli Gökhan Özdemir, saat 05.00 sıralarında eşini öldürdüğü tabancayla başına bir el ateş ederek intihara teşebbüs etti.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan zanlı, ağır yaralı olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.