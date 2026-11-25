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İstanbul
Çorum'da Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in (42) boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir (44) tarafından 3 çocuğunun gözleri önünde silahla öldürüldüğü belirlendi.
Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen zanlının teslim olması için ikna çabaları saatlerce devam etti.
Şahıs daha sonra, olay sırasında evde bulunan çocuklarının çıkmasına izin verdi. Üç çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Bu süreçte, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekibi de olay yerine intikal etti.
Yaklaşık 11 saat direnen şüpheli Gökhan Özdemir, saat 05.00 sıralarında eşini öldürdüğü tabancayla başına bir el ateş ederek intihara teşebbüs etti.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan zanlı, ağır yaralı olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.