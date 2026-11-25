Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 14 vali merkeze çekildi, 41 ilin valisi değişti. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AFAD Başkanlığı görevine getirildi.

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Valiler Kararnamesi yayımlandı: 41 ilin valisi değişti, 14 vali merkeze çekildi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 300

HABERİN ÖZETİ Valiler Kararnamesi yayımlandı: 41 ilin valisi değişti, 14 vali merkeze çekildi Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 14 vali merkeze çekilirken, AFAD ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki çeşitli kadrolara yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı kararla çok sayıda valinin görev yeri değişti. Kars, Sakarya, Sivas, Bolu, Kırklareli, Şırnak, Elazığ, Kahramanmaraş, Çanakkale, Burdur, Amasya, Iğdır, Giresun ve Muğla valileri İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt atandı. 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Tarık Bahadır, Teftiş Kurulu Başkanlığına Ali Baştürk, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Bülent Ay getirildi. Prof. Dr. Murat Balcı'nın görevden alınmasıyla boşalan Polis Akademisi Başkanlığına Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince yayımlanan 2026/398 sayılı kararla çok sayıda valinin görev yeri değişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bazı genel müdürlük ve daire başkanlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

14 VALİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Karara göre, Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

AFAD VE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDA ATAMALAR

Aynı kararlarla merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşlarda yapılan diğer atamalar ise şöyle:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt,

112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır,

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk,

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay,

Polis Akademisi Başkanlığına (Prof. Dr. Murat Balcı'nın görevden alınmasıyla boşalan göreve) Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

MUĞLA

Kararnameyle Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın İçişleri Bakanlığı emrine alınmasına karar verildi. Akbıyık'ın yerine ise Malatya Valisi Seddar Yavuz, Muğla Valisi olarak atandı. Yaklaşık 3 yıldır Muğla Valiliği görevini yürüten Dr. İdris Akbıyık'ın yeni göreviyle ilgili süreç, kararnameyle birlikte resmiyet kazandı.

BİTLİS

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın görev yeri değişti.

Vali Karakaya, Edirne Valiliği görevine atanırken, Bitlis Valiliği görevine ise İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri ve aynı zamanda eski Adilcevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz getirildi. Yayımlanan kararnameyle birlikte Bitlis Valiliği'nde görev değişimi yaşandı. Ahmet Karakaya'nın Edirne'ye atanmasının ardından Bitlis'in yeni valisi Ahmet Dilsiz oldu.

ELAZIĞ VE BAYBURT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu İçişleri Bakanlığı emrine atanırken, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise Elazığ Valiliğine atandı.

ZONGULDAK VE ÇANAKKALE

Mülkiye Müfettişi Yılmaz Doruk, 25 Kasım 2026 tarihli atama kararıyla Zonguldak Valiliğine atandı. Zonguldak Valiliği görevini sürdüren Osman Hacıbektaşoğlu da Çanakkale Valisi olarak atandı.

MARDİN VE GAZİANTEP

Mardin Valiliğine İzmir Valisi Süleyman Elban atandı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un yeni görev yeri ise Gaziantep Valiliği oldu.

BOLU

Kararname kapsamında Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, İçişleri Bakanlığı emrine atanırken, Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen ise Bolu Valiliği görevine getirildi.

ŞANLIURFA VE GİRESUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Giresun'a atanırken, yerine ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek getirildi.

SAKARYA

Kararnameyle Sakarya Valisi Rahmi Doğan İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Doğan'ın yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Sakarya Valisi olarak atandı.

KASTAMONU VE MUŞ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Muş Valiliği görevine atanırken, Kastamonu Valiliği görevine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır atandı.

KİLİS VE AĞRI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Alperen Ayar, Kilis Valisi olarak atandı. Kararname kapsamında mevcut Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise Ağrı Valiliği görevine atandı.

ÇORUM VE BARTIN

Kararnameyle Çorum Valisi Ali Çalgan, Bartın Valiliği görevine atandı. Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut ise Çorum Valisi olarak atandı.

KAYSERİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa’ya atanırken, yerine ise Tekirdağ Valisi Recep Soytürk getirildi.