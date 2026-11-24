Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şehit öğretmen Aybüke Yalçın, Necmeddin Yılmaz ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla Kara'yı anarak başladı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 15 bin öğretmen adayı için takvim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında şehit öğretmenleri anarak konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öğretmenlere Saygı Gecesi" programında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasına şehit öğretmen Aybüke Yalçın, Necmeddin Yılmaz'ı anarak başladı. Ayrıca Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla Kara da anıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Sizlerin nezdinde öğrencilerine kimi zaman anne şefkati, kimi zaman baba merhameti, kimi zaman da kardeş sevgisiyle yaklaşan evlatlarımızı samimiyetle bağırlarına basan tüm öğretmenlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmeddin Yılmaz'ı, Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda kendisini öğrencilerine siper eden Ayla Kara hocamızı, vazifelerini ifa ederken son nefeslerini veren tüm öğretmenlerimizi bugün bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı, bu ülke ve bu millet için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağımızı özellikle ifade ediyorum. Aynı şekilde uzun yıllar boyunca kendilerini mesleklerine adayan eğitim hayatımıza önemli katkılar yapan fakat artık aramızda olmayan tüm hocalarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"ÖĞRETMENLER İÇİN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

- Öğretmen bilendir, bildiklerini öğretendir, aynı zamanda terbiye edendir. Öğretmen kendisine emanet edilen talebeyi tıpkı bir nakkaş gibi incelikle titizlikle en güzel şekilde eğitip geleceği inşa eden kişi demektir.

- Öğretmenleri ruhların mürşidi, hayatın nazımı ve istikbalin en emin kefili olarak tarif eden merhum Nurettin Topçu maarif davasının hayati niteliğini bakınız nasıl ifade ediyor: "Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallime değer verildiği, muallimin hürmet gördüğü, ülkede insanlar mesut ve faziletlidir."

- Öğretmenlerimiz bu ülke için hayati önem arz ediyor. Öğretmenlerimizin çok daha verimli çalışabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

15 BİN ATAMA MÜJDESİ

- 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum. 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak.