Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru sürecinde yeni aşamaya geçildi. Tercih işlemlerini 5 Kasım’da tamamlayan adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenmek için EKİP sonuç ekranını takip ediyor. Bakanlığın yayımladığı takvime göre başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım Perşembe günü 18.00'a kadar ilan edilecek. Başvurusu uygun bulunmayan adaylar ise belirtilen süre içerisinde itirazlarını elektronik ortamda iletebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı yeniden atama başvuru sonucu nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 2026 yılı kura takvimindeki son gelişmeler…



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HABERİN ÖZETİ Sağlık Bakanlığı yeniden atama sonuçları 2026 açıklandı mı? 3. Dönem ilk defa ve yeniden atama sonuç sorgulama ekranı... Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru sürecinde değerlendirme sonuçları açıklanmaya başlandı ve adaylara itiraz hakkı tanındı. Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım Perşembe günü saat 18.00'a kadar açıklanacak. Başvuru sonuçları EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden sorgulanabilecek (ekip.saglik.gov.tr). Başvurusu uygun bulunmayan adaylar, 19 Kasım'dan 20 Kasım saat 18.00'e kadar EKİP üzerinden itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları 25 Kasım Çarşamba günü EKİP üzerinden duyurulacak. 3. dönem atama kurası 26 Kasım 2026 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda yerleşen adayların atama evraklarını en geç 11 Aralık 2026 Cuma saat 18.00'e kadar ilgili kurumlara teslim etmesi gerekecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru değerlendirme sonuçlarının 19 Kasım 2026 Perşembe (bugün) günü saat 18.00'a kadar açıklanması planlanıyor. Adaylar, başvurularının kabul veya ret durumunu Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden öğrenebilecek.

Başvuru değerlendirme sonuçları, adaylara ayrıca tebligat yapılmasına gerek kalmadan EKİP sistemi üzerinden duyurulacak. Bu aşamada açıklanan sonuçlar, kura yerleştirme sonuçlarıyla karıştırılmamalı.

SAĞLIK BAKANLIĞI EKİP SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Başvuru değerlendirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların EKİP sistemine giriş yapması gerekiyor. Sorgulama işlemi için ekip.saglik.gov.tr adresi kullanılacak. Adaylar, daha önce tercih işlemlerini gerçekleştirdikleri sistem üzerinden ilgili kura başvurularını görüntüleyerek değerlendirme durumlarını kontrol edebilecek.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İTİRAZ EDEBİLECEK Mİ?

Başvurusu uygun bulunmayan adaylara itiraz hakkı tanınacak. İtiraz işlemleri 19 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma saat 18.00’de sona erecek.

Adayların ret gerekçelerini inceleyerek itirazlarını belirtilen süre içerisinde EKİP üzerinden elektronik ortamda tamamlaması gerekiyor. Süre dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. İtirazların incelenmesinin ardından sonuçlar 25 Kasım 2026 Çarşamba günü yine EKİP üzerinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3. DÖNEM ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında kura yöntemiyle yapılacak.

Kura kapsamında uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadroları için yerleştirme yapılacak. Eczacı kadrosunda belirli şartları taşıyan adaylar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yönelik ayrıca birinci yerleştirme uygulanacak.

Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat bilgisi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI SONRASI EVRAKLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kura sonucunda bir kadroya yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli belgeleri ilgili kurumlara ulaştırması gerekiyor. Resmi takvime göre atamaya esas belgelerin son teslim tarihi 11 Aralık 2026 Cuma saat 18.00 olarak belirlendi.

Adaylardan istenen belgeler arasında şunlar bulunuyor:

Adli sicil durumuna ilişkin imzalı dilekçe

Askerlikle ilişiği olmadığına dair imzalı dilekçe

Tek hekimden alınmış sağlık raporu

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Mal bildirim formu

Gerekli durumlarda onaylı hizmet cetveli veya HİTAP hizmet dökümü

Kamu kurumlarında sözleşmeli veya özel sağlık tesislerinde çalışanlar için ilişik kesme belgesi

2026 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Belgeler, yerleşilen kadronun bağlı olduğu kuruma kargo yoluyla gönderilebilecek veya elden teslim edilebilecek. Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adaylar evraklarını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kadrolarına yerleşenler ise ilgili kurumun Ankara’daki adresine ulaştıracak. Diğer kamu kurumlarına yerleşen adaylar belgelerini atandıkları kuruma teslim edecek.