ABD'deki siber saldırılara bir yenisi eklendi. Bu kez ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ne (ODNI) siber saldırı gerçekleştirildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, saldırıda ODNI ve CIA'ye ait bazı "gizli olmayan bilgiler" ele geçirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD'nin siber saldırılarla başı belada: İstihbarat merkezlerinden bilgi sızdırıldı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ne (ODNI) yönelik gerçekleştirilen siber saldırıda, bazı gizli olmayan bilgiler ele geçirildi. Saldırının, açık kaynaklı istihbarat verilerini analiz eden bir ağı etkilediği belirtildi. Güvenlik ihlalinin gizli bilgi içermediği ve sorunun çözüldüğü aktarıldı. Ülkede son haftalarda bankalar, teknoloji şirketleri, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) hava trafik kontrol sistemini etkileyen hizmet kesintileri yaşandı. Teknoloji şirketleri ve federal kurumlarda yaşanan aksaklıkların ardından ABD Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross görevinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta sonu bilgisayar korsanlarının FBI'ın Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC) veritabanına ve ABD Tarım Bakanlığı'nın sistemine sızdığı ortaya çıktı.

Veri sızıntısının, açık kaynaklı istihbarat verilerini analiz eden bir ağı etkilediği belirtildi. Güvenlik ihlalinin herhangi bir gizli bilgiyi içermediği ve sorunun çözüldüğü aktarıldı.

BANKALAR, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ, HAVACILIK SİSTEMLERİ...

Ülkede son haftalarda bankalar, teknoloji şirketleri, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) hava trafik kontrol sistemini etkileyen ciddi hizmet kesintilerinin ardından ülkenin siber güvenliğine ilişkin kamuoyunda endişeleri giderek artmıştı.

Teknoloji şirketleri ve federal kurumlarda yaşanan aksaklıkların ardından ABD Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross görevinden istifa etmiş, Cairncross'un yerine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Bilgi İşlem Sorumlusu Kirsten Davies getirilmişti.

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu bilgisayar korsanlarının ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında hayati bir bağlantı görevi gören Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin (NCIC) veritabanına ve ABD Tarım Bakanlığı'nın sistemine sızdığı ortaya çıkmıştı.