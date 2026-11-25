40 Bin TL Altına Özel Seyyanen Formül: SGK'dan maaş alan toplam 17 milyon 860 bin kişinin yaklaşık 16 milyon 74 bininin aylığı 50 bin TL'nin, 12 milyon 859 bin kişinin ise 40 bin TL'nin altında bulunuyor. Seçeneklerden birinde, aylık geliri 40 bin TL'nin altında olan kesime prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak kademeli refah payı ile 5 bin TL'ye kadar seyyanen iyileştirme verilmesi değerlendiriliyor.