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İstanbul
Ocak 2027 emekli maaş düzenlemesine yönelik çalışmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rutin enflasyon artışlarının ötesinde ilave iyileştirmeler için yeni mali imkanlar oluşturduklarını açıkladı.
Öte yandan Kulislerde prim gün sayısına göre kademeli basamaklar ve 40 bin TL altı maaş alanlara yönelik seyyanen iyileştirme seçenekleri öne çıkarken, taban aylığın Meclis kararıyla yeniden belirleneceği vurgulanıyor.
İşte Işıkhan'ın açıklamalarından ve kulislerde konuşulan senaryoladan kritik detatlar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'e yaptığı değerlendirmelerde 2027 yılı emekli zammı hazırlıklarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Emeklilerin taleplerini yakından takip ettiklerini ve refah seviyesini yükseltmeye yönelik adımların sürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, yeni mali imkanlar oluşturduklarını ifade etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'emeklilerimizin durumunu iyileştirecek' mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız. Refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Yalnızca rutin enflasyon farklarıyla yetinilmeyeceğinin altını çizen Işıkhan, gelir farklılıklarını ve hakkaniyeti gözeten bir çerçeve üzerinde çalıştıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz."
Temmuz–ekim dönemini kapsayan dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29 olarak ölçülürken, 3 Aralık'ta açıklanacak kasım enflasyonuyla birlikte ocak zammına ilişkin beşinci veri de netleşecek.
6 Aylık Enflasyon Beklentileri: Finansal Kurumlar Birliği (FKB) beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,22 seviyesinde. Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 9,97, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yüzde 10,43 olarak hesaplanıyor.
Taban Aylık Hesabı: Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığına yüzde 10,22 oranında artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 959 TL'ye, yuvarlandığında ise 26 bin TL'ye çıkıyor. Taban aylık düzenlemesinin aralık sonu veya Ocak 2027'de Meclis'te yasalaşması bekleniyor.
Emekli maaşlarındaki makası daraltmak ve prim gün sayısı yüksek olanların taban aylığa sıkışmasını önlemek amacıyla iki temel seçenek üzerinde duruluyor:
Prim Gün Sayısına Göre Kademeli Refah Payı: Enflasyon farkına ek olarak prim günü ve yaş kriterlerine göre kademeli iyileştirme yapılması planlanıyor. Gündemdeki prim basamakları şöyle sıralanıyor:
40 Bin TL Altına Özel Seyyanen Formül: SGK'dan maaş alan toplam 17 milyon 860 bin kişinin yaklaşık 16 milyon 74 bininin aylığı 50 bin TL'nin, 12 milyon 859 bin kişinin ise 40 bin TL'nin altında bulunuyor. Seçeneklerden birinde, aylık geliri 40 bin TL'nin altında olan kesime prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak kademeli refah payı ile 5 bin TL'ye kadar seyyanen iyileştirme verilmesi değerlendiriliyor.