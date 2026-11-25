İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni nesil suç örgütlerine darbe: 60 ilde 280 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 60 ilde düzenlenen "Yeni Nesil Suç Örgütleri" operasyonunda 280 şüpheli yakalanmıştır.
Operasyonlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmiştir.
Yakalanan şüphelilerin silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştığı, halk üzerinde korku ve panik yarattığı tespit edilmiştir.
Şüphelilerin yasa dışı silah temini ve ticareti ile yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştığı belirlenmiştir.
Sosyal medya platformları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları saptanmıştır.
İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.
Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri belirtilmiştir.
Silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştıkları, halk üzerinde korku ve panik oluşturdukları,
Yasa dışı silah temini ve ticareti ile yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları,
Sosyal medya platformları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yaptıkları,
İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,
Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri tespit edildi.
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."