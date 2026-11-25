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İstanbul
Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaları ve altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirdi. Dün yaşanan yükselişin ardından piyasalarda yeniden satışların başladığına dikkat çeken Memiş, belirsizliğin devam ettiğini belirtti. Ons altın ve gram altındaki sert fiyat hareketlerine değinen Memiş, fiziki altın piyasasında yaşanan arz sıkıntısına ve işçilik farklarına da dikkat çekti.
Piyasalarda nasıl bir seyir izleneceğini belirsizliğin belirlediğini ifade eden İslam Memiş, dün piyasalarda ciddi anlamda yükseliş ve toparlanma yaşandığını ancak bugün yeniden satışların başladığını söyledi.
Dolar karşısındaki varlıkların güne satıcılı başladığını belirten Memiş, dün borsa, kripto para piyasası ve değerli metallerde yükseliş yaşandığını, bugün ise satışların yeniden devam ettiğini kaydetti.
Küresel borsalarda riskli bir fiyatlama sürecinden geçildiğine işaret eden Memiş, özellikle S&P 500 ve diğer küresel borsalardaki satışların devam etmesi halinde bunun gelişmekte olan ülke piyasalarına da risk olarak yansıyabileceğini belirtti.
Değerli metallerdeki hareketliliğe dikkat çeken Memiş, ons altının 3 bin 682 dolar seviyesini gördüğünü, bugün ise 3 bin 523 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü ifade etti.
Günlük bazda geniş bir bant aralığı ve ciddi bir oynaklık yaşandığını belirten Memiş, piyasaların henüz tam anlamıyla dengelenmediğini söyledi.
Gram altının dün 6 bin 232 TL seviyesine kadar yükseldiğini belirten Memiş, Kapalıçarşı piyasasında fiyatın 6 bin 160 TL seviyelerinde olduğunu aktardı.
Gün içerisinde 150-200 liralık dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken Memiş, son 2-3 gündür gram altın piyasasında ciddi bir hareketlilik olduğunu ifade etti. Fiyatların normalleşmesi için birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu belirten Memiş, panik yapılmaması gerektiğini söyledi.
Hafta sonuna denk gelen düşüş nedeniyle yatırımcıların altın ve gümüş talebini artırdığını belirten Memiş, piyasanın yoğun talebe hazırlıksız yakalandığını kaydetti.
Son iki gündür fiziki gram altın bulmanın zorlaştığını ifade eden Memiş, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınlarının da işçilik farkıyla satıldığını söyledi.
Yaz aylarında fiziki altın tarafında işçilik farklarının eksi 1.000 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, yoğun talep nedeniyle bu farkın yeniden 4 bin 76 dolar seviyelerine kadar çıktığını belirtti. Memiş, yatırımcıların bu fiyat farklılıklarını da göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.
Piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini belirten İslam Memiş, fiyatların bir gün düşerken ertesi gün yeniden toparlanabildiğine dikkat çekti.
Gün içinde ve hafta başından itibaren dengesiz bir piyasa görünümü oluştuğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların bu süreçte kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiğini söyledi.