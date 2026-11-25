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UYGULAMALAR
İstanbul
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Kasım'da İstanbul Havalimanı'nda narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın inişinin ardından bagajlar kontrol edilince kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.
X-ray taramalarında, İran pasaportu taşıyan Tayyebeh Ghaffarikhoei adına kayıtlı iki bagajda şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, Tayyebeh Ghaffarikhoei ile birlikte hareket ettiği belirlenen Hanieh Honarvar Rahmani’nin taşıdığı valizlerde, çeşitli ebatlardaki tekstil ürünlerine emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu. İlk incelemede maddenin metamfetamin olduğu değerlendirildi.
Endüstriyel terazide yapılan tartımda, tekstil ürünlerine emdirilmiş maddenin toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu belirlendi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede ise maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.
Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 80 milyon 480 bin lira olduğu öğrenildi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.