TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasıyla gündeme gelen Güzide Mertcan, uzun süren sessizliğinin ardından gündeme bomba gibi düştü. Yarışma boyunca 7 milyonluk villasıyla gündemden düşmeyen Güzide Mertcan, yeni mesleğiyle ortaya çıktı. Restoran işletmeciliğine devam ettiği bilinen Güzide Mertcan bu kez bambaşka bir meslekle karşımıza çıkıyor.

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HABERİN ÖZETİ 7 milyonluk villasıyla MasterChef’e damga vuran Güzide Mertcan’ın yeni mesleği ortaya çıktı! MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, uzun bir sessizliğin ardından aşk ve dramı harmanlayan bir roman yazdığıyla gündeme geldi. Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınmış ve yarışmada finale kadar çıkarak üçüncü olmuştur. Yarışma sonrası 7 milyonluk villasıyla da gündeme gelmiştir. Restoran işletmeciliği yaptığı bilinen Güzide Mertcan, şimdi ise aşk ve dram temalı bir roman yazmaktadır. Yayınevinde sözleşme imzaladığı anların fotoğraflarını paylaşmıştır. Gaziosmanpaşa'da bir restoranı da bulunmaktadır.

7 MİLYONLUK VİLLASIYLA MASTERCHEF’E DAMGA VURAN GÜZİDE MERTCAN’IN YENİ MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, yarışma sonrası ünlenen isimlerden birisi haline gelerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Öyle ki sadece yarışmadaki halleri değil özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmişti.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Güzide Mertcan, hayranları tarafından merak konusu olurken araştırılan isimlerden birisi haline geliyor. Özellikle de bir dönem 7 milyonluk villasıyla çok konuşulmuş olan isim Mertcan, yeni bir meslekle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yarışma boyunca başarılı işlere imza atan Güzide Mertcan, 1988 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Peyzaj Bölümü’nden mezun olan ünlü isim kariyerine ilk etapta moda ve tekstil sektöründe tanınırken 2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında elde ettiği başarısıyla dikkat çekti.

Yarışmada finale kadar çıkan Güzide Mertcan, elde ettiği üçüncülükle geniş kitlelerce tanınan isimlerden biri haline geldi. Ancak onu asıl popüler yapan yarışma sonrası özel hayatındaki evi olmuştu. Evin fiyatı dudak uçuklatırken Mertcan’ın restoran açması kısa sürede çok konuşulmuştu.

AŞK VE DRAM ROMANI YAZIYOR

MasterChef’le tanınan ve yemekleriyle jürilerden güzel sözler alan Güzide Mertcan, aşk ve dramı harmanlayan bir roman yazdığını ifade etti. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mertcan, yayınevinde sözleşme imzalarken pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları o fotoğrafları göründe şaşkınlığı gizlemeyerek ‘Şaka mı?’, ‘Sonuna kadar şaka sandım’ ve ‘Hayırlı olsun’ gibi yorumlarla karşılaştı. Şimdilerde roman hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Güzide Mertcan’ın nasıl bir roman yazacağı ise merak konusu oluyor.

Ayrıca da eski yarışmacının Gaziosmanpaşa’da bir restoranı da bulunuyor. Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Güzide Mertcan, magazinin yakından takip ettiği isimlerden biri oluyor.