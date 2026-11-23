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İstanbul
MasterChef 2026’da eleme gecesi bu kez mutfaktaki rekabetten çok duygusal anlarla gündeme geldi. Yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Şükran, şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim oldu. MasterChef Türkiye hayallerine veda eden Şükran, gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışma boyunca verdiği mücadeleyle dikkat çeken yarışmacı, veda konuşmasında özellikle oğlu Atabey’e seslendi. Oğluna yönelik sözlerini dile getirirken duygusal anlar yaşayan Şükran, hem yarışmacı arkadaşlarını hem de izleyicilere veda etti.
MasterChef 2026’da yarışmaya veda eden Şükran’ın elenmesi, şefler arasında da duygusal anlara neden oldu. Şükran’ın vedasına üzülen şefler düşüncelerini dile getirirken Somer Şef’in sözleri dikkat çekti. Şükran’a kırgın olduğunu açıkça ifade eden Somer Şef, yarışmacının mücadeleyi bıraktığını ve vazgeçtiği için kaybettiğini söyledi.
Şükran’ın potansiyeline inandığını hissettiren Somer Şef, onun yeterince savaşmamasından dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi. Şefin bu sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan Şükran ise gözyaşlarını tutamadı.
MasterChef 2026’ya veda eden Şükran, yarışmadan ayrılırken yaptığı duygusal konuşmayla izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Yarışma boyunca verdiği mücadeleyle dikkat çeken Şükran, vedasında oğlu Atabey’i unutmadı.
Oğluna hayatı boyunca hatırlayacağı bir anı bırakmak istediğini dile getiren yarışmacı, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Annemciğim, senin için, sana hatıra bırakmak için geldim. Hayatın boyunca inandığın yolda yürümen...” Oğluna yönelik sözleri sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Şükran, MasterChef serüvenini duygusal bir vedayla noktaladı.