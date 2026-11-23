MasterChef 2026’da eleme gecesi bu kez mutfaktaki rekabetten çok duygusal anlarla gündeme geldi. Yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Şükran, şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmaya veda eden isim oldu. MasterChef Türkiye hayallerine veda eden Şükran, gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışma boyunca verdiği mücadeleyle dikkat çeken yarışmacı, veda konuşmasında özellikle oğlu Atabey’e seslendi. Oğluna yönelik sözlerini dile getirirken duygusal anlar yaşayan Şükran, hem yarışmacı arkadaşlarını hem de izleyicilere veda etti.

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HABERİN ÖZETİ MasterChef 2026’ya veda eden Şükran gözyaşlarına hakim olamadı! Oğlu Atabey’e sözleri ağlattı MasterChef 2026'da eleme gecesinde duygusal anlar yaşanırken, iddialı yarışmacılardan Şükran yarışmaya veda etti. Şükran, şeflerin değerlendirmesi sonrası yarışmadan elendi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Somer Şef, Şükran'ın potansiyeline inandığını ancak mücadeleyi bıraktığı için üzgün olduğunu belirterek kırgınlığını dile getirdi. Şükran, veda konuşmasında özellikle oğlu Atabey'e seslenerek ona hayatı boyunca hatırlayacağı bir hatıra bırakmak istediğini söyledi.

SOMER ŞEF’TEN ŞÜKRAN’A KIRGINIM YORUMU

MasterChef 2026’da yarışmaya veda eden Şükran’ın elenmesi, şefler arasında da duygusal anlara neden oldu. Şükran’ın vedasına üzülen şefler düşüncelerini dile getirirken Somer Şef’in sözleri dikkat çekti. Şükran’a kırgın olduğunu açıkça ifade eden Somer Şef, yarışmacının mücadeleyi bıraktığını ve vazgeçtiği için kaybettiğini söyledi.

Şükran’ın potansiyeline inandığını hissettiren Somer Şef, onun yeterince savaşmamasından dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi. Şefin bu sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan Şükran ise gözyaşlarını tutamadı.

ŞÜKRAN OĞLU ATABEY’E HATIRA BIRAKTI

MasterChef 2026’ya veda eden Şükran, yarışmadan ayrılırken yaptığı duygusal konuşmayla izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Yarışma boyunca verdiği mücadeleyle dikkat çeken Şükran, vedasında oğlu Atabey’i unutmadı.

Oğluna hayatı boyunca hatırlayacağı bir anı bırakmak istediğini dile getiren yarışmacı, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Annemciğim, senin için, sana hatıra bırakmak için geldim. Hayatın boyunca inandığın yolda yürümen...” Oğluna yönelik sözleri sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Şükran, MasterChef serüvenini duygusal bir vedayla noktaladı.