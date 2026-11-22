MasterChef Türkiye 2026’da 22 Kasım Pazar akşamı eleme bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın en kritik gecelerinden birinde yarışmacılar, MasterChef mutfağında kalabilmek için son kez hünerlerini ortaya koyuyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda eleme potasındaki isimlerden biri yarışmaya veda edecek. Yarışmanın sıkı takipçileri ise gecenin sonunda kimin eleneceğini merak ediyor. MasterChef’te kim elendi, 22 Kasım 2026 MasterChef’ten kim gitti, bu hafta eleme potasında kimler vardı? Soruları araştırılıyor.

22 KASIM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

22 Kasım 2026 akşamı oynanan eleme oyunu sonucunda MastarChef 2026’ya veda eden yarışmacı birazdan açıklanacak.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN GALİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

MasterChef'te bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının kazananı 3-1 skorla Mavi takım kaptanı Ayşe oldu. Kırmızı takım kaptanı Şükran'ın takımından ise 3 kişi eleme potasında yarışacak.

21 KASIM 2026 MASTERCHEF ELEME POTASINA GİDEN 4 YARIŞMACI KİM?

21 Kasım 2026 MasterChef eleme potasına giden 4. Yarışmacı Armağan oldu.

19 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA GİDEN 3. YARIŞMACI KİM?

19 Kasım MasterChef’te eleme potasına giden 3. Yarışmacı Şadi oldu.

18 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Kasım MasterChef’te ikinci eleme adayı olan yarışmacı Tolgahan oldu.

17 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Kasım akşamı yapılan kırmızı takımdaki oylama sonucuna göre Şükran eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’İN BU HAFTAKI TAKIMLARI

Kırmızı takım

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım