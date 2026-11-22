Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MasterChef Türkiye 2026’da 22 Kasım Pazar akşamı eleme bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın en kritik gecelerinden birinde yarışmacılar, MasterChef mutfağında kalabilmek için son kez hünerlerini ortaya koyuyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda eleme potasındaki isimlerden biri yarışmaya veda edecek. Yarışmanın sıkı takipçileri ise gecenin sonunda kimin eleneceğini merak ediyor. MasterChef’te kim elendi, 22 Kasım 2026 MasterChef’ten kim gitti, bu hafta eleme potasında kimler vardı? Soruları araştırılıyor.
22 Kasım 2026 akşamı oynanan eleme oyunu sonucunda MastarChef 2026’ya veda eden yarışmacı birazdan açıklanacak.
MasterChef'te bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının kazananı 3-1 skorla Mavi takım kaptanı Ayşe oldu. Kırmızı takım kaptanı Şükran'ın takımından ise 3 kişi eleme potasında yarışacak.
21 Kasım 2026 MasterChef eleme potasına giden 4. Yarışmacı Armağan oldu.
19 Kasım MasterChef’te eleme potasına giden 3. Yarışmacı Şadi oldu.
18 Kasım MasterChef’te ikinci eleme adayı olan yarışmacı Tolgahan oldu.
17 Kasım akşamı yapılan kırmızı takımdaki oylama sonucuna göre Şükran eleme adayı oldu.
Kırmızı takım
Mavi takım