MasterChef 2026, yalnızca yemek mücadeleleriyle değil, yarışmacılar arasındaki eğlenceli anlarıyla da gündem oluyor. Her bölümde hünerlerini sergileyen yarışmacılar, bu kez mutfaktaki rekabete kısa bir ara vererek birbirleri hakkında seçimlerde bulundu. MasterChef 2026 yarışmacıları, kendi aralarında gerçekleştirdikleri eğlenceli değerlendirmede farklı kategorilerin enlerini belirledi. En iyi yemek yapan isimden en komik yarışmacıya, en iddialı isimden mutfakta en çok dikkat çekene kadar pek çok başlıkta tercihler yapıldı. Peki, yarışmacılar birbirleri için hangi isimleri uygun gördü?

MASTERCHEF 2026’NIN ENLERİ

MasterChef 2026’nın enleri belli oldu. Yarışmanın sevilen yarışmacıları, birbirleri hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu. Kendi aralarında gerçekleştirdikleri eğlenceli seçimlerde farklı kategorilerin enlerini belirleyen yarışmacılar, yaptıkları tercihlerle dikkat çekti. En iyi yemek yapan, en komik, en iddialı ve en dikkat çeken isimlerin seçildiği değerlendirme, MasterChef mutfağında keyifli anlara sahne oldu. Birbirleri hakkında yorumlarda bulunan yarışmacıların seçimleri, izleyicilerin de merakını artırdı. İşte sezonun rekabet dolu atmosferine renk katan MasterChef 2026’nın enleri ve yarışmacıların birbirleri için yaptığı dikkat çekici tercihler!

Masterchef’te en sempatik yarışmacı Nilay

Masterchef’te En antipatik yarışmacı Eyyüp Can

Masterchef’te En komik yarışmacı Enes

Masterchef’te En gergin yarışmacı Tolga

Masterchef’te En çalışkan yarışmacı Armağan

Masterchef’te En tembel yarışmacı Şadi