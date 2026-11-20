MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 20 Kasım 2026 tarihli bölümde yarışmacılar, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan ödül oyununda karşı karşıya geldi. Mavi takım ve kırmızı takım, hem mutfaktaki hünerlerini sergilemek hem de gecenin ödülünü kazanmak için en iyi tabakları hazırlamaya çalıştı. Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından gecenin kazanan takımı belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? 20 Kasım 2026 MasterChef ödülünü kim aldı?

20 KASIM 2026 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

20 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununu kazanan takım birazdan açıklanacak.

20 KASIM 2026 MASTERCHEF ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

20 Kasım 2026 MasterChef ödülünü kazanan yarışmacı birazdan açıklanacak.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının bu haftaki bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyunlarında kimlerin kazanacağı merak ediliyor. 17 -21 Kasım 2026 haftasını galibiyetle kapatacak olan takım hangisi olacak? İlk dokunulmazlık oyununu kazanan maviler skoru 1-0 öne getirdi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım skoru 1-1 yaptı. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım maviler oldu ve skoru 2-1 yaptı.

MASTERCHEF’TEN ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunda en son elenen yarışmacı Nurten oldu.

MASTERCHEF’İN BU HAFTAKI TAKIMLARI

Kırmızı takım

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım