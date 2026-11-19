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İstanbul
MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme adayları netleşmeye devam ediyor. Yarışmada şampiyonluk mücadelesini sürdüren yarışmacılar, 19 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına girmemek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Takım mücadelesi ve dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar arasında heyecanlı anlar yaşandı. Haftanın ilk iki eleme adayının ardından gözler potaya gidecek üçüncü isme çevrildi. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti? 19 Kasım 2026 MasterChef'te haftanın 3. eleme adayı kim oldu?
19 Kasım MasterChef’te eleme potasına giden 3. Yarışmacı birazdan açıklanacak.
18 Kasım MasterChef’te ikinci eleme adayı olan yarışmacı Tolgahan oldu.
17 Kasım akşamı yapılan kırmızı takımdaki oylama sonucuna göre Şükran eleme adayı oldu.