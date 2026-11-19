MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme adayları netleşmeye devam ediyor. Yarışmada şampiyonluk mücadelesini sürdüren yarışmacılar, 19 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına girmemek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Takım mücadelesi ve dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar arasında heyecanlı anlar yaşandı. Haftanın ilk iki eleme adayının ardından gözler potaya gidecek üçüncü isme çevrildi. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti? 19 Kasım 2026 MasterChef'te haftanın 3. eleme adayı kim oldu?

19 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA GİDEN 3. YARIŞMACI KİM?

19 Kasım MasterChef’te eleme potasına giden 3. Yarışmacı birazdan açıklanacak.

18 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

18 Kasım MasterChef’te ikinci eleme adayı olan yarışmacı Tolgahan oldu.

17 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Kasım akşamı yapılan kırmızı takımdaki oylama sonucuna göre Şükran eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’İN BU HAFTAKI TAKIMLARI

Kırmızı takım

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım