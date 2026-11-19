MasterChef Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmada haftanın ilerleyen günlerinde takımlar arasındaki mücadele daha da kızışırken yarışmacılar, şeflerden yüksek puan alabilmek için hazırladıkları tabaklarla hünerlerini ortaya koyuyor. Gecenin sonunda yapılacak değerlendirme, dokunulmazlığı kazanan takımı ve eleme sürecindeki dengeleri belirleyecek. Peki, 19 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım mı, kırmızı takım mı oldu? Gecenin sonunda hangi takım avantaj elde etti? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

19 KASIM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

19 Kasım akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının bu haftaki bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyunlarında kimlerin kazanacağı merak ediliyor. 17 -21 Kasım 2026 haftasını galibiyetle kapatacak olan takım hangisi olacak? İlk dokunulmazlık oyununu kazanan maviler skoru 1-0 öne getirdi. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım skoru 1-1 yaptı. Bu akşam kazanan takım hangisi olacak ve öne geçecek,?

MASTERCHEF’TEN ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunda en son elenen yarışmacı Nurten oldu.

MASTERCHEF’İN BU HAFTAKI TAKIMLARI

Kırmızı takım

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım