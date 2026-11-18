MasterChef Türkiye'de rekabet 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı oynanan dokunulmazlık oyunuyla devam ediyor. Mavi takım ve kırmızı takım, haftanın önemli mücadelelerinden birinde takım dokunulmazlığını kazanabilmek için karşı karşıya geliyor. Şeflerin değerlendirmesine sunulacak tabaklar, gecenin sonucunu belirlerken yarışmacılar da takımlarına avantaj sağlamak için bütün hünerlerini ortaya koyuyor. Özellikle haftanın ilerleyen günlerinde eleme potasına girmemek isteyen yarışmacılar için dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oldu mu? İşte gecenin sonucu ve yarışmada yaşanan son gelişmeler...

18 KASIM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

18 Kasım 2026 akşamı oynanan Masterchef ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA TAKIM OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının bu haftaki bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyunlarında kimlerin kazanacağı merak ediliyor. 17 -21 Kasım 2026 haftasını galibiyetle kapatacak olan takım hangisi olacak? İlk dokunulmazlık oyununu kazanan maviler skoru 1-0 öne getirdi. Bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi olacağı ve kimin öne geçeceği ya da beraberlik mi getireceği araştırılıyor.

MASTERCHEF’TEN ELENEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunda en son elenen yarışmacı Nurten oldu.

MASTERCHEF’İN BU HAFTAKI TAKIMLARI

Kırmızı takım

Şükran

Nilay

Muhammed

Armağan

Şadi

Burçin

Mavi takım