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İstanbul
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar elinden geleni yaparak en iyi tabağın sahibi olmaya çalıştı. Şefler yarışmacılardan 'Churros' isterken, mücadele başladı.
Masterchef'te bu akşam ödül oyunu oynandı. Yarışmacılardan bir tanesi 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. En iyi tabağı çıkartan isim 100 bin TL'nin sahibi olarak günü tamamladı. Şefler yarışmacılardan 'Churros' yapmalarını isterken en iyi yapan kazanan oldu. Armağan para ödülünün sahibi oldu.
Masterchef Türkiye'de bu sene ödül olarak 100 bin TL veriliyor. Yarışmacılar arasında en iyi tabağı yapan isim 100 bin TL'lik para ödülünü kazanıyor.
Mavi Takım:
Kırmızı Takım:
Eyüpcan
Bahar
Armağan
Enes
Tolgahan