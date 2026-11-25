Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar elinden geleni yaparak en iyi tabağın sahibi olmaya çalıştı. Şefler yarışmacılardan 'Churros' isterken, mücadele başladı.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI 24 KASIM?

Masterchef'te bu akşam ödül oyunu oynandı. Yarışmacılardan bir tanesi 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. En iyi tabağı çıkartan isim 100 bin TL'nin sahibi olarak günü tamamladı. Şefler yarışmacılardan 'Churros' yapmalarını isterken en iyi yapan kazanan oldu. Armağan para ödülünün sahibi oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL NE, NE KADAR?

Masterchef Türkiye'de bu sene ödül olarak 100 bin TL veriliyor. Yarışmacılar arasında en iyi tabağı yapan isim 100 bin TL'lik para ödülünü kazanıyor.

MASTERCHEF BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım:

Muhammed

Burçin

Şadi

Tolğa

Ayşe



Kırmızı Takım:

Eyüpcan

Bahar

Armağan

Enes

Tolgahan