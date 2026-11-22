Kış gelince benim de aklıma ilk gelen lezzetlerden biri mis gibi kokan közlenmiş kestane oluyor. Ancak kestaneyi evde hazırlarken bazen kabuğunu soymak, bazen de içinin tam kıvamında pişmesini sağlamak zorlaşabiliyor. MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin'in gösterdiği kestane hazırlama yöntemi ise bu konuda merak uyandırdı. Özellikle kestane nasıl pişirilir, kestane pişirmeden önce çizilir mi ve daha kolay nasıl soyulur gibi soruların yanıtını arayanlar için bu yöntemin ayrıntıları dikkat çekiyor. Siz de evde lezzetli kestaneler hazırlamak istiyorsanız Hasan Biltekin'in gösterdiği yönteme göz atın. İşte kestane pişirmenin merak edilen püf noktaları!

MASTERCHEF HASAN’DAN KESTANE PİŞİRME TÜYOSU

Kestanelerin üst kısmından bıçak yardımıyla 4 tane çizik atın (artı şeklide olacak) Sonrasında ise bir kabın içine koyup üzerlerini örtecek kadar su ile doldurun. İçine 2 tatlı kaşığı tuz atarak biraz bekletin. Sonrasında ellerinizle biraz ovuşturarak, kesik olan yerlerin içine iyicene nüfus etmesini sağlayın.

Ardından tavanın içine kestanelerinizi koyun. 2 su bardağı dökerek tavanın kapağını kapatın ve pişirmeye bırakın. Suyunu iyicene çeken kestaneleri tavada biraz daha kavurun. Böylece kestaneleriniz ızgarada bitmiş gibi olacak.

KESTANEYİ DAHA DA LEZZETLENDİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Kestanenin lezzetini artırmak ve daha yumuşak bir kıvam elde etmek için pişirmeden önce birkaç küçük püf noktasını uygulayabilirsiniz. Öncelikle kestaneleri yıkayıp kabuklarına çizik atın ve yaklaşık 20-30 dakika ılık suda bekletin. Bu işlem kestanelerin daha kolay pişmesine ve kabuklarının rahat soyulmasına yardımcı olur.

Daha aromatik bir tat için bekletme suyuna bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Fırında pişirecekseniz kestaneleri tepsiye dizmeden önce üzerlerine çok az tereyağı sürebilirsiniz. Piştikten sonra henüz sıcakken temiz bir mutfak bezine sarıp 5-10 dakika dinlendirin. Böylece buharın etkisiyle kabukları daha kolay ayrılır.

Dilerseniz pişmiş kestanelerin üzerine çok az bal veya tarçın ekleyerek farklı bir aroma da yakalayabilirsiniz. Özellikle tereyağı ve tarçın, kestanenin kendine özgü hafif tatlı lezzetini daha belirgin hale getirir.

KESTANE İLE HANGİ YEMEKLERİ YAPABİLİRİM?

Kestane yalnızca közlenerek tüketilen bir kış lezzeti değil, aynı zamanda birbirinden farklı yemeklerde kullanılabilen oldukça özel bir malzeme olarak tercih edilir. Peki, kestane ile hangi yemekler yapılır? Özellikle soğuk günlerde sofralara farklı tatlar katmak isteyenler için kestaneli pilav, kestaneli iç pilav, kestaneli tavuk dolması ve kestaneli et sote harika alternatifler düşünülebilir.

Bunun yanı sıra kestaneli mantar sote, kestaneli çorba ve kestaneli makarna da farklı lezzetler denemek isteyenlerin favorisi olabilir. Tatlı sevenler içinse kestane şekeri, kestaneli pasta, kestaneli kek ve kestane püresiyle hazırlanan tatlılar öne çıkıyor. Üstelik kestaneyi haşlayarak, fırınlayarak veya püre haline getirerek tariflerinize kolayca dahil edebilirsiniz.