Konya saç arası tatlısı, ince açılan hamurun arasına yerleştirilen kaymaklı iç harcıyla hazırlanan geleneksel bir lezzet. Fırından çıktığında yayılan tereyağı kokusu ve kaymağın yumuşak dokusuyla birleşen tatlı yemeklerin damaklarını şenlendiriyor. Konya mutfağının sevilen tatlılarından saç arasını evde denemek isteyenler, ölçülere ve pişirme süresine dikkat ederek lezzetli bir sonuç elde edebilir. Peki, MasterChef Konya saç arası tarifi nasıl yapılır?

KONYA SAÇ ARASI TARİFİ

Gerekli malzeme

Hamuru İçin;

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1 çay bardağı su bir silme

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Aldığı kadar un

Arası İçin;

Ceviz

1 paket krema (200 ml)

Şerbeti İçin;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon

Üzeri İçin;

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

KONYA SAÇ ARASI NASIL YAPILIR?

Konya’nın meşhur saç arası tatlısını evde hazırlamak isteyenler için tarifin en önemli noktası, hamurun ince açılması ve katların güzelce kızarması. İlk olarak şerbet hazırlanıyor. Su ve şeker bir tencereye alınarak yaklaşık 10 dakika kaynatılıyor. Ardından birkaç damla limon suyu ekleniyor ve 2 dakika daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılıyor.

Hamuru için sıvı malzemeler geniş bir kapta karıştırılıyor. Kabartma tozu eklendikten sonra un azar azar ilave edilerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruluyor. Hamur bezelere ayrılıyor ve üzeri örtülerek yaklaşık 30 dakika dinlendiriliyor. Dinlenen bezeler, tezgâha biraz un serpilerek tek tek olabildiğince ince açılıyor.

Açılan yufkaların üzerine fırça yardımıyla krema sürülüyor ve ceviz serpiştiriliyor. Yufka ortadan ikiye kesiliyor. Yarım daire şeklindeki parçalar iki kenarından eşit biçimde büzüştürülerek rulo hâlinde sarılıyor. Hazırlanan tatlılar yağlanmış tepsiye diziliyor. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı üzerlerine bolca sürülüyor.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üstü iyice kızarana kadar pişiriliyor. Fırından çıkan sıcak saç arası tatlısının üzerine soğuk şerbet dökülüyor. Şerbetini çektikten sonra servis edilebiliyor. İncecik hamuru, cevizli içi ve şerbetli lezzetiyle Konya sofralarının sevilen tatlılarından biri oluyor.