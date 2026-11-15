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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 19:23

MasterChef Mujadara nasıl yapılır? Lübnan mutfağının mercimekli ve karamelize soğanlı lezzeti!

MasterChef’te gündeme gelen Mujadara, Lübnan mutfağının en sevilen geleneksel yemeklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Mercimek, pirinç ve bol karamelize soğanın buluştuğu lezzet, ilk bakışta oldukça sade görünse de kendine has aromasıyla sofraya lezzet katıyor. Peki, MasterChef Mujadara nasıl yapılır?

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Editor
 Funda Aydın
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MasterChef Mujadara nasıl yapılır? Lübnan mutfağının mercimekli ve karamelize soğanlı lezzeti!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 19:23

’te dikkat çeken Lübnan mutfağı lezzetlerinden Mujadara, sade görünümünün ardındaki güçlü aromasıyla merak uyandırıyor. sofralarının köklü yemeklerinden biri olan Mujadara, özellikle ve soğan sevenlerin ilgisini çekiyor. Alışılmış pilav ve bakliyat yemeklerinden farklı bir karakter taşıyan bu geleneksel lezzet, ekonomik malzemelerle hazırlanmasına rağmen oldukça doyurucu bir seçenek sunuyor. Peki, Mujadara nasıl yapılır?

MASTERCHEF MUJADARA TARİFİ

Gerekli malzeme

  • 1 su bardağı uzun taneli beyaz pirinç veya basmati pirinç (yıkanmış)
  • 4,5 su bardağı su (ayrıca pirinci ıslatmak için yeterince su)
  • ½ su bardağı zeytinyağı
  • 2 adet büyük sarı kuru soğan (ince piyazlık doğranmış)
  • 2 su bardağı yeşil mercimek (yıkanmış ve süzülmüş)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı kimyon
  • Servis için salatalıklı yoğurt sosu (isteğe bağlı)
MasterChef Mujadara nasıl yapılır? Lübnan mutfağının mercimekli ve karamelize soğanlı lezzeti!

MASTERCHEF MUJADARA NASIL YAPILIR?

1. Pirinci orta boy bir kaseye alın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyerek beklemeye bırakın.

2. Geniş bir tencerede zeytinyağını yüksek ateşte ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyin. Sürekli karıştırarak yaklaşık 20 dakika, koyu kahverengi renk alıp kenarları çıtırlaşana kadar kavurun.

3. Kavrulan soğanları kevgir yardımıyla yağdan çıkarıp kâğıt havlu serilmiş bir tabağa alın. Soğanlar soğudukça daha da çıtırlaşacaktır. Tencerede kalan aromalı yağı saklayın.

MasterChef Mujadara nasıl yapılır? Lübnan mutfağının mercimekli ve karamelize soğanlı lezzeti!

4. Kahverengi mercimekleri başka bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip karıştırın. Kaynamaya başlayınca ateşi orta-kısık seviyeye düşürün ve kapağını kapatın. Yaklaşık 15 dakika pişirin.

5. Islatılmış pirincin suyunu süzün, tekrar yıkayın ve mercimeklerin bulunduğu tencereye ekleyin. Tuzunu ilave edin. Bir kez karıştırıp kapağını sıkıca kapatın. Kapağı açmadan 15 dakika daha pişirin.

6. Tencereyi ocaktan alın ve kapağı kapalı şekilde 5 dakika dinlendirin.

MasterChef Mujadara nasıl yapılır? Lübnan mutfağının mercimekli ve karamelize soğanlı lezzeti!

7. Kimyonu ekleyin. Pirinç ve mercimekleri bir çatalla nazikçe karıştırarak harmanlayın.

8. Ayırdığınız soğanlı zeytinyağını mücedderenin üzerine gezdirin. Çıtır kavrulmuş soğanları da üzerine yerleştirin.

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#masterchef
#mercimek
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#Mujadara
#Mavi Kadin
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