Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar tiramisu yaparken, Danilo Zanna'da yakından takip etti. Seyirciler ise evde tiramisu nasıl yapılır araştırmasına başladık.

MASTERCHEF TİRAMİSU TARİFİ!

Orijinal tiramisu tarifi için gerekli olan malzemeler şöyle:

1 paket kedidili bisküvi (yaklaşık 200 gram)

1 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı toz şeker

Kreması için:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

200 gram labne peyniri

1 paket vanilin

Üzeri için:

1-2 yemek kaşığı kakao

ORİJİNAL KEDİDİLLİ TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir tencereye altıktan sonra koyulaşana kadar sürekli karıştırınız. Ardından labneyi ekleyin ve vanilini dahil edin. Pürüzsüz olana kadar çırptıktan sonra ise kahveli karışımı hazırlayınız.

Ilık suyun içerisinde granül kahve ve şeker eritin. Kedidilini karışıma batırın ve borcama dizin. Ardından kremayı üzerine yayabilirsiniz. İkinci katı yaptıktan sonra üzerine kakao serpin.

TİRAMİSU KAÇ DK BEKLETİLİR?

Kedidilli tiramisu tarifini hazırladıktan sonra buzdolabında yaklaşık 4 saat dinlendirmelisiniz. Şeflerin önerilerine göre ne kadar uzun süre bekler ise o kadar tadı yerinde olur. Kremasını kıvam alması için gereken bekleme süresi 8 saat. Fakat hızlı servis gerekiyorsa 4 saat de yeterli olacaktır.