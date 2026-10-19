Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 22:48

Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif

Masterchef'te bugün tiramisu tarifini yapan yarışmacılar kaptanlık için mücadele ederken ekran başındaki seyirciler Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır araştırmasına başladı. İşte orijinal kedilli tiramisu tarifi1

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 22:48

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar tiramisu yaparken, 'da yakından takip etti. Seyirciler ise evde tiramisu nasıl yapılır araştırmasına başladık.

MASTERCHEF TİRAMİSU TARİFİ!

Orijinal tiramisu tarifi için gerekli olan malzemeler şöyle:

1 paket kedidili bisküvi (yaklaşık 200 gram)

1 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı toz şeker

Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif

Kreması için:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

200 gram labne peyniri

1 paket vanilin

Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif

Üzeri için:

1-2 yemek kaşığı

Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif

ORİJİNAL KEDİDİLLİ TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir tencereye altıktan sonra koyulaşana kadar sürekli karıştırınız. Ardından labneyi ekleyin ve vanilini dahil edin. Pürüzsüz olana kadar çırptıktan sonra ise kahveli karışımı hazırlayınız.

Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif

Ilık suyun içerisinde granül kahve ve şeker eritin. Kedidilini karışıma batırın ve borcama dizin. Ardından kremayı üzerine yayabilirsiniz. İkinci katı yaptıktan sonra üzerine kakao serpin.

Masterchef tiramisu tarifini deneyen bayılıyor! Orijinal kedidilli tiramisu nasıl yapılır? Yılların şefinden gerçek tarif

TİRAMİSU KAÇ DK BEKLETİLİR?

Kedidilli tiramisu tarifini hazırladıktan sonra buzdolabında yaklaşık 4 saat dinlendirmelisiniz. Şeflerin önerilerine göre ne kadar uzun süre bekler ise o kadar tadı yerinde olur. Kremasını kıvam alması için gereken bekleme süresi 8 saat. Fakat hızlı servis gerekiyorsa 4 saat de yeterli olacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır
ETİKETLER
#masterchef
#danilo zanna
#tiramisu
#kakao
#Yemek Tarifleri
#Kedidili Bisküvi
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.