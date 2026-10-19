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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:22

Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sıkça karşılaştığım tarifler arasında yer alan evde çikolata kaplamalı badem tarifini sizlerle paylaşıyorum. Sadece 10 dakikada hazır olan bu nefis çıtır çıtır tarife bayılacaksınız. Peki, evde çikolata kaplamalı badem tarifi nasıl hazırlanır? Araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim formüllerle evde çikolata kaplamalı badem tarifinin püf noktalarını adım adım anlatıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:22

ve bademin eşsiz lezzetini bir araya getiren çikolata kaplamalı bademlere bayılacaksınız. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu atıştırmalığa dışarda para vermeye son! Sadece birkaç malzemeyle elde edebileceğiniz çikolata kaplamalı tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. Özellikle tatlı krizlerine pratik bir alternatif arayanların bayılarak tüketeceği bu atıştırmalık, sadece 10 dakikada hazırlanıyor. Dışı çikolatayla kaplanan, içi ise çıtır çıtır kalan bademleri çay ve kahve saatlerinde misafirlerinize ikram edebilir ya da aniden bastıran çikolata krizlerinde tercih edebilirsiniz. Peki, evde çikolata kaplamalı badem tarifi nasıl hazırlanır? İşte sadece 10 dakikada hazır çıtır çıtır çikolata kaplamalı badem tarifi...

EVDE ÇİKOLATA KAPLAMALI BADEM TARİFİ!

Evde çikolata kaplamalı badem tarifinin nasıl yapılacağını sizlerle paylaşıyorum. Siz de tatlı krizlerinizi bastıracak bir atıştırmalık arıyorsanız, markete gitmenize gerek yok! Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu tarifle dışarıdan çikolata kaplamalı badem almaya son! Benim özellikle son zamanlarda sosyal medyada sıkça karşıma çıkan çikolata kaplamalı badem tarifini sizlerle paylaşıyorum.

Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır

Dilerseniz misafirleriniz için çayın ya da kahvenin yanına dilerseniz ise ani tatlı krizlerinizi bastırmak için yapacağınız bu tarif, vazgeçilmeziniz olacak. Hazırladıktan sonra kapaklı bir cam kavanozda saklayabileceğiniz bu tarif, kolay hazırlanabilmesiyle misafirlerinize kahve molalarında lezzetli bir seçenek olacak. Bu tarifte önemli olan püf noktalarına dikkat ederek, çikolata kaplamalı badem lezzetini hazırlamak.

Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır

Peki, evde çikolata kaplamalı badem tarifi nasıl hazırlanır? Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sıkça karşılaştığım tarifler arasında yer alan evde çikolata kaplamalı badem tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte sadece 10 dakikada hazır çıtır çıtır çikolata kaplamalı badem tarifi...

Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır

Malzemeler;

  • 200 gram bitter çikolata
  • 150 gram kavrulmuş badem
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri (isteğe bağlı)
Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır

Hazırlanışı;

  • Çikolatayı benmari usulü eritin.
  • Tereyağını ekleyip karıştırın.
  • Bademleri çikolataya ekleyerek iyice kaplayın.
  • Yağlı kâğıt üzerine alıp buzdolabında yaklaşık 15–20 dakika soğutun.
  • Soğuyan bademleri kakao ile harmanlayın.
  • Buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
  • Buzdolabında dinlendirdiğiniz çikolata kaplamalı bademleriniz servise hazır.
  • Afiyet, şifa olsun.
Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır

ÇİKOLATA KAPLAMALI BADEM TARİFİNİN PÜF NOKTALARI!

Evde hazırlayacağınız çikolata kaplamalı badem tarifinin en önemli püf noktalarından biri; bademlerin kuru ve tamamen soğumuş olmasıdır. Bu detay bademlerin kıtır kıtır olabilmesi için oldukça önemlidir. Bademler sıcakken çikolatayla birleştiğinde kaplamanın kıvamı değişebilir. Aynı zamanda bir diğer önemli püf nokta çikolatayı eritirken içerisine su kaçırmamaktır.

Evde çikolata kaplamalı badem tarifi! 10 dakikada hazır çıtır çıtır

Çikolata kaplamalı badem tarifinde; bitter çikolata daha yoğun bir tadı verirken, sütlü çikolata ise daha tatlı bir lezzet sunar. Özellikle şeker tüketimini azaltmak isteyenler için; ilave şeker içermeyen çikolataların tercih edilmesi önerilir. Daha yoğun bir çikolata aroması için bitter çikolata kullanabilir.

Tatlı krizlerinde porsiyon kontrolüyle tüketebileceğiniz, ev yapımı nefis bir alternatif olan bu tarifi uygularken; çikolatayı fazla koymamaya dikkat edin.  Kakaoya bulamadan önce karışımın sıcak olmaması çok önemli yoksa yapışabilir. Hafif yapışmalar olursa elinizle ayırıp biraz daha kakao ekleyin.

 

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ETİKETLER
#badem
#çikolata
#Tereyağı
#kakao
#Yemek Tarifleri
#Çikolata Kaplamalı Badem
#Mavi Kadin
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