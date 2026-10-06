Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman

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Bal kabağı ile hem tatlı hem de tuzlu birçok tarif yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Şifa deposu çorbanın yanında akşam çay yanına kek de yapabilirsiniz. İşte bal kabaklı enfes 5 tarif!
Sonbahar ile birlike hayatımızın merkezine giren bal kabağı ile sadece tatlı yapmak zorunda değilsiniz. Öyle tarifler var ki... Deneyen bayılıyor. Hem tatlı hem tuzlu tarifleri denemeden ekim ayını bitirmeyin.
Gereken malzemeler:
500 g bal kabağı
1 adet orta boy soğan
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Yarım çay kaşığı tarçın
İsteğe göre 2-3 yemek kaşığı krema
Havuç, soğan, patates ve bal kabağını doğrayınız. Tencereye zeytinyağı ekleyin ve soğanı kavurun. Ardından havuç ve patatesi ekleyin ve 4 dakika pişirin. Ardından bal kabağını ekleyin ve sıcak suyu ekleyin. Baharatları eklediten sonra sebzelerin yumuşamasını bekleyin. Blenderdan geçirin ve kaselere doldurun.
Gereken malzemeler:
2 su bardağı bal kabağı püresi
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı zencefil
Yarım çay kaşığı karanfil
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz
Öncelikle bal kabağını ufak ufak doğrayın ve yumuşayana kadar pişirin. Fazla suyu aldıktan sonra blenderda çekerek püre haline getiriniz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra yağ, süt ve püreyi ekleyiniz.
Un, kabartma tozu, tarçın, vanilin, karanfil ve zencefili ekledikten sonra cevizleri ekleyiniz. Yağlanmış kaba koyduğunuz karışımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika pişiriniz.