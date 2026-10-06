Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman

Bal kabağı ile hem tatlı hem de tuzlu birçok tarif yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Şifa deposu çorbanın yanında akşam çay yanına kek de yapabilirsiniz. İşte bal kabaklı enfes 5 tarif!

SONBAHARIN GÖZDESİ: BAL KABAK İLE YAPILAN 5 ENFES TARİF

Sonbahar ile birlike hayatımızın merkezine giren bal kabağı ile sadece tatlı yapmak zorunda değilsiniz. Öyle tarifler var ki... Deneyen bayılıyor. Hem tatlı hem tuzlu tarifleri denemeden ekim ayını bitirmeyin.

Klasik Bal Kabağı Tatlısı

Bal kabağı, toz şeker ve tahin-ceviz ile enfes tarif.

Bal kabağı, toz şeker ve tahin-ceviz ile enfes tarif. Bal Kabaklı Cheesecake

Bisküvili taban üzerine bal kabaklı, tarçınlı ve krem peynirli harç ile beş çayının vazgeçilmezi.

Bal Kabaklı Çorba

Bal kabağı, soğan, havuç ve patatesli şifa deposu çorba.

Bal kabağı, soğan, havuç ve patatesli şifa deposu çorba. Bal Kabaklı Kek

Nefis kokulu, yumuşak bal kabaklı kek sofraların vazgeçilmezi.

Nefis kokulu, yumuşak bal kabaklı kek sofraların vazgeçilmezi. Bal Kabaklı Muhallebi

Bal kabağı püresi, süt, şeker ve nişastayla pişirilir. Tarçın ve cevizle servis edilebilir.

BAL KABAKLI ÇORBA NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE YAPILIŞI

Gereken malzemeler:

500 g bal kabağı

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı tarçın

İsteğe göre 2-3 yemek kaşığı krema

Havuç, soğan, patates ve bal kabağını doğrayınız. Tencereye zeytinyağı ekleyin ve soğanı kavurun. Ardından havuç ve patatesi ekleyin ve 4 dakika pişirin. Ardından bal kabağını ekleyin ve sıcak suyu ekleyin. Baharatları eklediten sonra sebzelerin yumuşamasını bekleyin. Blenderdan geçirin ve kaselere doldurun.

BAL KABAKLI KEK NASIL YAPILIR?

Gereken malzemeler:

2 su bardağı bal kabağı püresi

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı karanfil

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

Öncelikle bal kabağını ufak ufak doğrayın ve yumuşayana kadar pişirin. Fazla suyu aldıktan sonra blenderda çekerek püre haline getiriniz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra yağ, süt ve püreyi ekleyiniz.

Un, kabartma tozu, tarçın, vanilin, karanfil ve zencefili ekledikten sonra cevizleri ekleyiniz. Yağlanmış kaba koyduğunuz karışımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika pişiriniz.