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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:21

Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman

Ekim ayıyla beraber mutfaklardan eksik olmayan bal kabağı ile yapabileceğiniz tatlı ve yemek tariflerini sizler için derledik. Mutfağınız mis gibi kokarken, sofralarınız renklenecek.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:21

ile hem tatlı hem de tuzlu birçok tarif yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Şifa deposu çorbanın yanında akşam çay yanına kek de yapabilirsiniz. İşte bal kabaklı enfes 5 tarif!

SONBAHARIN GÖZDESİ: BAL KABAK İLE YAPILAN 5 ENFES TARİF

Sonbahar ile birlike hayatımızın merkezine giren bal kabağı ile sadece tatlı yapmak zorunda değilsiniz. Öyle tarifler var ki... Deneyen bayılıyor. Hem tatlı hem tuzlu tarifleri denemeden ekim ayını bitirmeyin.

  • Klasik Bal Kabağı Tatlısı
    Bal kabağı, toz şeker ve tahin-ceviz ile enfes tarif.
  • Bal Kabaklı Cheesecake
    Bisküvili taban üzerine bal kabaklı, tarçınlı ve krem peynirli harç ile beş çayının vazgeçilmezi.
Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman
  • Bal Kabaklı Çorba
    Bal kabağı, soğan, havuç ve patatesli şifa deposu çorba.
  • Bal Kabaklı Kek
    Nefis kokulu, yumuşak bal kabaklı kek sofraların vazgeçilmezi.
  • Bal Kabaklı Muhallebi
    Bal kabağı püresi, süt, şeker ve nişastayla pişirilir. Tarçın ve cevizle servis edilebilir.
Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman

BAL KABAKLI ÇORBA NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE YAPILIŞI

Gereken malzemeler:

500 g bal kabağı
1 adet orta boy soğan
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Yarım çay kaşığı tarçın
İsteğe göre 2-3 yemek kaşığı krema

Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman

Havuç, soğan, patates ve bal kabağını doğrayınız. Tencereye zeytinyağı ekleyin ve soğanı kavurun. Ardından havuç ve patatesi ekleyin ve 4 dakika pişirin. Ardından bal kabağını ekleyin ve sıcak suyu ekleyin. Baharatları eklediten sonra sebzelerin yumuşamasını bekleyin. Blenderdan geçirin ve kaselere doldurun.

Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman

BAL KABAKLI KEK NASIL YAPILIR?

Gereken malzemeler:

2 su bardağı bal kabağı püresi
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı zencefil
Yarım çay kaşığı karanfil
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman

Öncelikle bal kabağını ufak ufak doğrayın ve yumuşayana kadar pişirin. Fazla suyu aldıktan sonra blenderda çekerek püre haline getiriniz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra yağ, süt ve püreyi ekleyiniz.

Sonbahar’ın gözdesi bal kabağı ile 5 tarif! Ekim ayında bal kabağı ile tatlı ve tuzlu yemek tariflerini denemeyen bin pişman

Un, kabartma tozu, tarçın, vanilin, karanfil ve zencefili ekledikten sonra cevizleri ekleyiniz. Yağlanmış kaba koyduğunuz karışımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika pişiriniz.

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ETİKETLER
#Bal kabağı
#bal kabağı tatlısı
#Yemek Tarifleri
#Bal Kabaklı Cheesecake
#Bal Kabaklı Çorba
#Bal Kabaklı Kek
#Mavi Kadin
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